Silivri ve Arnavutköy'deki engelli bireylerden anlamlı buluşma





EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER SERGİLENDİ

2 Aralık 2025 tarihinde Arnavutköy Avlu 34 Alışveriş Merkezi’nde bulunan Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda, engelli bireyler sahneye çıkarak çeşitli gösterilerle yeteneklerini sergiledi.





Etkinlik öncesinde ise bakım merkezlerinde boş zamanlarında ürettikleri el emeği ürünler giriş holünde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.





'BİZ DE HAYATIN İÇİNDEYİZ'

Etkinlik aracılığıyla engelli bireyler, “Biz de hayatın içindeyiz; fark edin, hissedin, destek olun” mesajını toplumun tüm kesimlerine bir kez daha duyurmayı amaçladı.





Devletin ve milletin desteğiyle ücretsiz olarak konakladıkları bakım merkezlerinde huzurlu bir yaşam süren engelli vatandaşlar, aynı zamanda tüm destekçilere teşekkür etme fırsatı buldu.





KAMU VE ÖZEL KURUMLARDAN ÇAĞRI

Organizasyon yetkilileri, bu özel günde duyarlılığın artırılması için kamu ve özel kurumlarla birlikte medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, engelli bireylerin sesinin daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine vurgu yaptı.



