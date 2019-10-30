Ciddi bir lenfatik malformasyon vakasıyla dünyaya gelen 18 yaşındaki Hannah Dunaway, damarları boğaz ve çenesine yapışık bir kitleyle doğdu.
Doğduğu günden itibaren hastanelere girip çıkan ve ülkenin çeşitli yerlerine giden Dunaway, şimdiki haline gelebilmek için 55 ameliyat geçirdi.
Şubat 2001'de 32. haftalıkken doğan Dunaway'ın boğazındaki kitle nefes alacak kadar kesildikten sonra 12 yaşına kadar bir tüten beslenmek zorundan kaldı.
Daha 6 günlükken yüzde elli yaşama şansı olduğu söylenen Dunaway, kitlenen büyümesini önlemek için birçok acı verici tedaviye maruz kadı.