Sinemada yönetmenin seçimi

İstanbul Modern Sinema, hazırladığı Mart programında son günlerde “Bir Nefes Daha” ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi işleriyle adından söz ettiren yönetmen Nisan Dağ’ın seçtiği 5 filmi izleyiciyle buluşturuyor. “Yönetmenin Seçimi” serisinin ilkinde Nisan Dağ, sinemacılık kariyerini etkileyen beş kadın yönetmenin büyüme hikâyelerini anlattığı filmleri seçti.
- Dağ’ın seçkisinde Rebecca Thomas’ın “Elektrik Çocukları”, Elizabeth Wood’un “Sıcak Yaz”, Josephine Decker’ın “Madeline Madeline’i Oynuyor”, Jordana Spiro’nun “Gece Yaklaşıyor”, Carla Simón’un “93 Yazı” adlı filmleri yer alıyor. “Yönetmenin Seçimi: Nisan Dağ”, 31 Mart tarihine kadar müzenin web sitesi üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak izlenebilir.