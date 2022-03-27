Hayat Sinemada yönetmenin seçimi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sinemada yönetmenin seçimi

İstanbul Modern Sinema yeni bir program serisine başlıyor. Bir yönetmenin kariyeri boyunca etkilendiği, ilham aldığı ya da sevdiği filmlerden oluşan “Yönetmenin Seçimi” adlı programın ilk konuğu Nisan Dağ.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinemada yönetmenin seçimi
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İstanbul Modern Sinema, hazırladığı Mart programında son günlerde “Bir Nefes Daha” ve “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi işleriyle adından söz ettiren yönetmen Nisan Dağ’ın seçtiği 5 filmi izleyiciyle buluşturuyor. “Yönetmenin Seçimi” serisinin ilkinde Nisan Dağ, sinemacılık kariyerini etkileyen beş kadın yönetmenin büyüme hikâyelerini anlattığı filmleri seçti.

  • Dağ’ın seçkisinde Rebecca Thomas’ın “Elektrik Çocukları”, Elizabeth Wood’un “Sıcak Yaz”, Josephine Decker’ın “Madeline Madeline’i Oynuyor”, Jordana Spiro’nun “Gece Yaklaşıyor”, Carla Simón’un “93 Yazı” adlı filmleri yer alıyor. “Yönetmenin Seçimi: Nisan Dağ”, 31 Mart tarihine kadar müzenin web sitesi üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak izlenebilir.
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