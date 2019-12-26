Sınıf dışı öğrenme alanları artmalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmesi için doğal ortamlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Günümüzde ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 78’inin kentlerde yaşadığını ve hızlı ve düzensiz kentleşme nedeniyle çocukların kendilerine oyun alanı bulamadığını belirten Arıca, çocukların izole şekilde evlere hapsolduğunu söyledi. Arıca, “Çocuklar hem tatil hem okul döneminde kapalı alanda kalmaya mecbur ediliyor. Yeterince hareket özgürlüğü bulamayan çocuklarda, beraberinde obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin baskılanması, internet bağımlılığı, öz güven eksikliği ve pek çok ruhsal problem görülebiliyor” dedi.

Seçil Günher Arıca

OBEZİTENİN SEBEBİ HAREKETSİZLİK

Arıca, çocuklarda obezitenin en önemli sebebinin fiziksel aktivite yetersizliği ve besinlerle vücuda alınan enerjinin harcanamaması olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Obez çocuklarda kas eklem harabiyeti, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, erken ergenlik, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve ruhsal bozukluklar da daha sık görülmektedir.”

MOTİVASYONU ARTTIRIYOR

İnternet bağımlılığının çocuklarda ruhsal problemlere ve güvenlik sorunlarına yol açtığını vurgulayan Arıca, şöyle devam etti: “Günümüzde çarpık kentleşme sonucunda çocuk oyun alanlarının giderek azalması ve güvenlikle ilgili sorunlar nedeniyle eğitimciler sınıf dışı açık havada çocukların rahatça koşup oynayabileceği güvenli alanlarda eğitime yönelmektedir. Doğada açık havada yapılan eğitimler çocukların öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve problem çözme yeteneklerini artırmakta, bilişsel, psikososyal ve fiziksel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Sınıf dışı öğrenme alanlarının artması ve eğitim müfredatlarının doğada eğitimle güçlendirilmesiyle daha sağlıklı nesillere kavuşacağız.”