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Smear testi kanseri önler

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türkiye’de en sık görülen onuncu kanser türü olan servisk (rahim ağzı) kanserinin erken teşhis ile tam anlamıyla tedavi edilebildiğini söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​ Smear testi kanseri önler
Prof. Dr. Cihat Ünlü

Türkiye’de en sık görülen onuncu kanser türü olan servisk (rahim ağzı) kanserinin erken teşhis ile tam anlamıyla tedavi edilebildiğini söyleyen Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, “Tarama yapılabilen, erken evrede veya oluşmadan tespit edilebilen bir tür olan servisk kanserinin görülme sıklığı smear testleriyle oldukça azaldı. Düzenli olarak smear testi yapılması sonucu serviks kanserinden ölüm oranı da yüzde 90 azalma gözlemlendi” dedi. Ünlü, serviks kanserinin ortalama görülme yaşının 52 olduğunu ifade etti.

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