Sofralarınızda kızılcık açsın

Kızılcık mevsimindeyiz. Anadolu’nun değişik yörelerinde zuval, zoğal veya kiren diye de adlandırılabilen bu küçük kırmızı meyvelerin hayatımızda, türkülere konu olacak hatta “zorluğa sessizce, gizlice sabretme”yi temsil eden özel bir yeri vardır. Eski bir Türk efsanesinde, erken çiçek açıp geç meyve verdiği için “şeytanı hüsrana uğratan meyve” olarak geçer.

UYUMAKTA ZORLANANLARA KIZILCIK KÜRÜ

Sümer dilinde "i-li-a-nu-um" adını alan kızılcık eski çağlardan beri tıpta kullanılıyor. Diğer meyvelere oranla çok uzun bir sürede gün ışığını ala ala olgunlaştığı için bol melatonin deposudur. Melatonin vücut saatini düzenler. İyi bir uykunun, dinç uyanmanın anahtarıdır. Aynı zamanda sinir sistemi ve göz sağlığı için de önem taşır. Eski çağlarda bastonların kızılcık sopasından yapılmasının “gören bir asa” olduğuna dair efsanenin de gözlere iyi gelen melatonini içermesiyle muhakkak bir ilgisi olmalı. Bu yüzden eğer “Uyuyamıyorum” veya “Uyanmakta zorlanıyorum” diyorsanız size kızılcık kürü tavsiye ediyorum. Kızılcığın içindeki melatonin bu kadarla kalmaz yaşlanmaya, kansere karşı da sizi korur. Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı etkili maddeler içerir.

Biz Kuzey Batı Anadolu’da kızılcığın tarhanasını yapar ve şifa olsun diye grip, nezle olanlara içiririz. Yaz aylarında marmelatını, şerbetini yaparız. Sıklıkla yaptığımız gibi bugün de farklı, yeni tariflere bir göz atalım istiyorum. Kızılcıkla ne yaparsak yapalım, muhakkak yeterince olgunlaşmış olanını almaya dikkat edelim. Sizin ellerinizde bu şifalı meyve kim bilir ne güzel lezzetlere dönüşecek. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Kızılcık kreması

MALZEMELER:

* 500 gram kızılcık

*1 su bardağı su

*2 su bardağı toz şeker

*8 yemek kaşığı tereyağı

*4 yumurta





YAPILIŞI:

Kızılcıkları yıkayıp ayıklayalım. Su ile birlikte kısık ateşte çatlayana kadar pişirelim. Bir süzgece alıp ezelim. Bir tencereye tereyağı ve şekeri alıp üzerine kızılcık püresini ilave edelim ve şeker eriyene kadar karıştırarak pişirelim. Yumurtaları çırpalım ve yavaş yavaş karışıma ekleyelim. Bu sırada kızılcığı mikser yardımıyla çırpalım. Tüketeceğimiz kadarını kaselere alıp kalanını kaynar sudan geçirip sterilize ettiğimiz kavanozlara doldurup sıkıca kapatalım. Afiyet olsun.

Kızılcıklı barlar

MALZEMELER:

¾ su bardağı un

1 su bardağı esmer şeker

2 bardak yulaf ezmesi

½ çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı tuz

¾ bardak tereyağı

3 bardak kızılcık

Ayrıca;

2 yemek kaşığı un

1/3 su bardağı esmer şeker

½ çay kaşığı öğütülmüş tarçın

2 yemek kaşığı tereyağı





YAPILIŞI:

Yulaf ezmesini bir defa blenderdan geçirip yarı yarıya inceltelim. Un, küp küp doğranmış tereyağı, esmer şeker, yulaf ezmesi, kabartma tozu ve tuzu iyice yoğuralım. Hazırladığımız bir pişirme kabını yağladıktan veya pişirme kağıdı serdikten sonra, basarak yerleştirelim.Kızılcıkların çekirdeklerini çıkartalım. Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı un, esmer şeker, tarçın ve tereyağından bir karışım daha yapalım. Bu karışımı kızılcıklarla karıştıralım. Hazırlanan kızılcıklı karışımı pişirme kabına ikinci bir kat olarak yayalım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yarım saat kadar pişirelim. Çıkardığımızda dilimleyip servise alabiliriz. Afiyet olsun.







