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Soğuk alerjisi şoka sokabilir

Havaların soğumasıyla birlikte cildiniz kabarıyor, kaşınıyor hatta şişiyorsa soğuk alerjiniz olabilir...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Soğuk alerjisi şoka sokabilir ​
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Havaların soğumasıyla birlikte cildiniz kabarıyor, kaşınıyor hatta şişiyorsa soğuk alerjiniz olabilir. Soğuk alerjisinin deri sıcaklığının azalması ile ciltte oluşan şişlik, kabarıklık, kızarıklık, uyuşma ve karıncalanma gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, soğuk alerjisinin bu belirtilerin yanı sıra ani bayılma, şoka girme, nefes alma güçlüğü gibi ciddi problemlere dahi yol açabildiğini anlattı.

Prof. Dr. Dilşad Mungan
Prof. Dr. Dilşad Mungan

DONDURMA NEFESİ KESEBİLİR

  • Soğuk havayla en fazla temas eden el, ayak ve yüz bölgelerinde soğuk alerjisinin gözlemlendiğini aktaran Mungan, “Alerjiye sadece temas ettiğimiz soğuk havanın sebep olduğunu düşünmemek lazım. Kişiler soğuğa maruz kaldığı diğer ortam ya da fiziki temaslarda da alerjik birçok belirti ile karşılaşıyor. Örneğin dondurma yediklerinde dil, dudaklar ve boğazda aniden oluşan şişmeler, nefes alıp vermeyi zorlaştırabilir” diye konuştu.

ALERJİ TETİKLENİR

Soğuk havuz ve denize girildiğinde alerjik reaksiyonların ortaya çıktığını kaydeden Mungan, “Kan basıncında düşme yaşanabilir. Kişiler şoka girebilir veya bayılabilir. Soğuk alerjisinin basit bir kurdeşen ile kalmayıp solunum sıkıntısı, hipotansiyon, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu,alerjik şok tablosuna (anafilaksi) neden olabildiği birçok araştırmada vurgulanıyor” dedi.

10 DAKİKADA TEŞHİS

  • Hastalığı önlemenin en kolay yolu soğuk havalardan kaçınmak olurken, Prof. Mungan, 5-10 dakika cildi buzla temas ettirerek yapılan bir testin teşhis koymak için yeterli olduğunu söyledi.
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