Sosyal medya fenomeninden büyük vurgun: Çok sayıda vatandaş mağdur oldu

Bir sosyal medya fenomeninin elebaşı olduğu çete onlar gibi birçok kişiyi beş milyon TL dolandırdı.

Yed, kişilik bir dolandırıcılık çetesi, devremülk sahiplerini telefonla arayıp gayrimenkullerini yabancı uyruklulara yüksek fiyatla satmayı vaat ediyordu.

"350 BİN LİRAMIZ GİTTİ"

Hayatlarının şokunu yaşayan Yılmaz çifti, "Ne gecemiz gece, ne gündüzümüz gündüz. Katarlıların gelmesi için bizden uçak ve otel masrafı adı altında 32 bin TL aldılar. Verdik parayı eve geldiğimiz de 'biz ne yaptık' dedik." diye konuştu.

Sahtekarlar parayı iade edeceğiz deyip çiftin telefonlarını aldılar. 'Orada tüm banka bilgilerimi' kopyalamışlar diyen kadın, "350 bin TL'mizin gittiğini gördük" dedi.

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ÇETE LİDERİ ONUR ELMAS ÇIKTI

Sadece Yılmaz çifti değil başka mağdurların da olduğu belirlendi. Kanal D Haber'in haberine göre polis yaptığı inceleme sonucunda çetenin yapısı ve yöntemini de deşifre etti ve lider sosyal medya fenomeni Onur Elmas çıktı.

Elmas vurgun paraları ile lüks içinde yaşıyor, yurt dışına çıkıyor. Polis çeteyi deşifre etti ve yedi kişiyi gözaltına aldı. Çete lideri fenomen ve üç adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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