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YALOVA

Devre mülkte akıl almaz dolandırıcılık: 220 kişiyi mağdur ettiler

Devre mülk sahiplerini yabancı yatırımcı vaadiyle kandıran, paravan şirkete çağırdıkları mağdurları oyalayıp onlardan habersiz telefonlarına mobil bankacılık uygulaması yükleyerek kredi çeken ve parayı kendi hesaplarına aktaran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Devre mülkte akıl almaz dolandırıcılık: 220 kişiyi mağdur ettiler
220 kişiyi dolandıran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, paravan şirket kurup devre mülk sahiplerini dolandıran şüpheliler polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şüphelilerin, paravan şirket üzerinden devre mülk sahiplerini arayıp, sahibi oldukları devre mülkleri yabancı yatırımcılara yüksek fiyatlara satabileceklerini söyledikleri, bu kişileri güven sağlamak amacıyla kurdukları paravan şirketlere çağırdıkları ve burada müştekilerin telefonlarına onlardan habersiz mobil bankacılık uygulaması yükleyip, kredi çektikleri tespit edildi.

Aynı zamanda dolandırıcıların, çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardıkları ve yine güven oluşturmak adına başka illerde atıl durumda bulunan devre mülklere dair satış sözleşmesi imzalattıkları belirlendi. 220 kişiyi dolandıran 34 şüpheli, Kocaeli merkezli İstanbul, Yalova, Sakarya ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ve 2 paravan şirket ofislerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, suçta kullanılan telefonları, SİM kartları ve devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 29 şüpheliden A.A. ,İ.U.İ., S.K., Z.Ö., H.T., Y. A. ve O.Z. isimli 7 şüpheli tutuklandı.

Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: Bir ölü iki yaralı
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Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesinde seyir halinde olan Mahfuz Erdoğmuşun kullandığı 34 BUJ 58 plakalı sebze meyve yüklü kamyonet, Seddülbahir Caddesinden gelen Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki 34 LCD 774 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi. Araçta bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Servis minibüsü de savrularak kaldırıma çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis, caddeyi tek yönlü trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü Erdoğmuş ve yanındaki Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Ocakçıyı bulundukları yerden çıkararak, sağlık görevlilerine teslim etti.
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Ağır yaralanan Erdoğmuş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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Diğer iki yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kazaya karışan iki aracın, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde çift yönlü trafiğe açıldı.
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Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: Bir ölü iki yaralı
Kartal'da sebze ve meyve yüklü kamyonetle servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Denizli'de vahşet: Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü
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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak’ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.
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Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.
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Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak’ı başını keserek öldürdü.
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Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
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Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
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Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.
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Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ahmet Emre Irmak’ın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi.
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Kadın cinayeti kurbanı olan Elif Irmak’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı. Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de vahşet: Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü
Denizli'de tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü
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Olay saat 19.00 sıralarında Bursanın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde bulunan Selahattin Eyyübi camiinde meydana geldi. Ubeyt Menteş, yatsı namazı öncesinde abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürürken, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
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Başının üzerine düştüğü zeminde hareketsiz yatan Menteşi gören cami cemaati durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ubeyt Menteşin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Ubeyt Menteşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü
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Abdest almaya giderken caminin müştemilat inşaatından düşerek öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, abdest almak için caminin inşaat halindeki müştemilatında yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Ubeyt Menteş (65), yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.


220 kişiyimağdur ettiler

220 kişiyi
mağdur ettiler

​Devre mülkte akıl almaz dolandırıcılık.
Türk lirasını yırtaniki kişi gözaltında

Türk lirasını yırtan
iki kişi gözaltında

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Sincar'da PKK'ya nokta operasyon.

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