Sultanın eserleri müzayedede

Arthill Müzecilik birbirinden seçkin Osmanlı eserlerinin yer aldığı Müzelik Eserler Müzayedesi düzenliyor. Müzayedede hattat padişahlardan Sultan II. Mahmud’un yazdığı hat levhası açık arttırmaya çıkacak. Bugün online yapılacak müzayedede Hanedan-ı Âlî Osman nişanı, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin altın kakma mauseri, 19. yüzyıl Kâbe örtüsü, Galatasaray spor kulübü kurucu başkanı Ali Sami Yen’in mührü ve Mehmed Faik Efendi ketebeli yazma Kur’an-ı Kerim öne çıkıyor.





Sultan’ın hat levhası müzayedede

Müzayedenin en dikkat çekici eseri olan ve özel bir koleksiyondan satışa çıkan Sultan II. Mahmud’un destinden “Ve mâ tevfîkî illâ billâh” (Başarım ancak Allah’tandır) Hûd Suresi 88. ayetinin yazılı olduğu levha Türk Hat Sanatı’nın paha biçilmez bir örneğini oluşturuyor. II. Mahmud’un Ketebehu Mahmûd bin Abdulhamîd Hân imzalı celi sülüs hat eseri, beyaz zemin üzerine mavi renk mürekkep kullanılarak uygulanmış ve dört köşesi pembe gül minyatürleri ile zenginleştirilmiş. Müstesna eser altın ve gümüş tezhipli üst seviye muhteşem bir bordür ile çevrilmiş, çiçek buketleri ve köşelerde üzüm motifleri ile rozetlerden oluşuyor. Sultan II. Mahmud’un aynı yazı kompozisyonunu zerendûd tekniği ile uyguladığı bir diğer celi sülüs hat levhası Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergileniyor. Müzayedede ayrıca saray hattatı Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin sülüs hattıyla çektiği Sultan II. Mahmud’un tuğrası da yeni sahibinin olacak.





Şiir, musiki ve hat ile ilgilenmiş

Saltanat yıllarında gerçekleştirdiği idari, askeri ve toplumsal alandaki reformları ile yenilikçi bir padişah olan II. Mahmud (1785-1839) musiki, şiir ve hat sanatıyla yakından ilgilenmiştir. Şehzadeliği esnasında sarayın güzel yazı hocası Kebecizade Mehmed Vasfî’den sülüs ve nesih meşk etmiş 1807’de icazet almıştır. Tahta çıktıktan sonra ise 19. yüzyılın ekol sahibi celi sülüs hattatı Mustafa Râkım’dan sülüs meşk etmeye devam etmiştir. Hüsn-i hat sanatında hocası Mustafa Râkım’ın tesirinde kaldığı görülen II. Mahmud sülüs ve celi sülüs yazılar yazmıştır. Osmanlı hattat padişahları içinde en çok eser vermiş isim olan II. Mahmud’un yazdığı hat levhaları Millet kütüphanesi ile İstanbul’daki pek çok camide, Bursa Ulu Camii ve Edirne Selimiye Camii’nden bulunuyor.





Yusuf İzzeddin Efendi’nin özel eşyaları

Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’ne ait altın kakma mauseri ve altın mineli cep saati de müzayedede koleksiyonerlerin beğenisine sunuluyor. Sultan Abdülaziz’in şehzadesi Yusuf İzzeddin Efendi için saray işi özel yapım Alman mauserinin üzerinde sülüs hat istifiyle Şehzâde Yusuf İzzeddin Bey ibaresi, müsenna olarak da Yusuf İzzeddin inisiyalli ve Kelime-i Tevhid yazılı olup Ay-Yıldız motifleri ve çatılmış kılıçlarla altın kakma tezyinata sahip olduğu görülüyor. Fevkalade kondisyondaki mauserin üstünde hicri 1314 (1896) tarihi ve Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası da göze çarpıyor.





Sultan Reşad’ın yağlı boya portresi

Sultan V. Mehmed Reşad’ın yağlı boya portresi ve murassa altın cep saati, Sultan II. Abdülhamid tuğralı murassa enfiye kutusu ve altın broş da müzayedenin odağındaki yüksek kıymetteki saray işi eserler arasında.



