Taha Kılınç'ın 'Kayıp Coğrafyanın İzinde' kitabının tanıtımı yapıldı: Doğu Türkistan yakın sınavımız

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda Kılınç, Doğu Türkistan'daki durumu anlattı.
Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da Müslüman nüfusun ciddi engellemelerle karşılaştığını, camilerin kapalı, başaörtüsünün yasak, türbelerin yerle bir durumda olduğunu söyledi.

Kılınç'ın Ketebe Yayınlarından okurla buluşan "Kayıp Coğrafyanın İzinde: Doğu Türkistan Seyahatnamesi" adlı eserinin tanıtımı Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde "Uzak bir diyar değil, yakın bir sınav" programıyla yapıldı.

Kitabı Doğu Türkistan'a giderek yazdığını belirten Kılınç, "Maalesef camileri kapalı bulduk, camilerde namaz kılamadık. Maalesef sokaklarda Müslüman hanımların tesettürünün ciddi bir şekilde engellendiğini gördük" dedi. "Bu derdi hep beraber paylaşalım" diyen Kılınç, Doğu Türkistan halkının yüzyıllardır süren varoluş mücadelesine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün Doğu Türkistan'da camilerin minareleri sökülüyor, türbeler yerle bir ediliyor, mezarlıklar yok ediliyor. Başörtüsü yasaklanıyor, ibadet edenler takip altına alınıyor. Bir milletin hafızası sistematik olarak silinmeye çalışılıyor. Bu kitap, bu yok edilişin sessiz tanığıdır."

EZAN SESİ DUYMADIM

Kılınç seyahatinin 8 gün sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bir Müslüman olarak kendi şahitliğim çerçevesinde ezan duymadığımı söylüyorum. Düşünün Hoten, Doğu Türkistan'ın en dindar, en mütedeyyin şehirlerinden bir tanesi. Kaldığımız süre boyunca Müslüman nüfus oranı merkezde en az yüzde yetmiş olduğu bu şehirlerde sokakta bir tane başörtülü görmedim."



