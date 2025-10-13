Türk Kızılay Gazze’de ateşkes sonrası yardımlarını artırdı: Derilbalah'taki merkezde her gün 21 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:





“Kızılay Aşevi, mevcut durumda 21 bin kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Gazze’ye ulaşan yeni yardım malzemeleriyle bu kapasitenin kısa sürede daha da artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kurban Bayramı döneminde bağışçıların desteğiyle hazırlanan ve şu anda Mısır Kızılayı depolarında bulunan kavurma konservelerinin önümüzdeki günlerde Gazze’ye girmeye başlayacak. Türk Kızılay, aşevleri ve uluslararası ortakları aracılığıyla bölgede sıcak yemek, temiz su ve temel gıda desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor.”