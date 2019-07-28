Taktik  koşusu altın getirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu öncülüğünde hazırlanan sporcularımız madalya kazanmaya devam ediyor. Son yılarda atletizmden gelen başarılardaki artış gözlerden kaçmıyor. Doha’da, Bakü’de, Erzurum’da her şampiyonada kürsüyü hedefleyen sporcularımız İsveç’in Boras şehrinde düzenlenen yarışlarda da en iyi derece için sahaya çıkmıştı. Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda 4x400 metre bayrak yarışı finalinde tarih yazan gençlerimiz toplamda 10 madalya ile döndüler. Türkiye U20 Atletizm Takımının yıldızları, bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini de yapmış oldu. Heyecan dolu yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı. Emirhan Koç ise seçme yarışlarında finale giden yola katkı sağladı. Sporcularımızdan antremanlardan zafere giden süreci dinledik.

OKULDAN KAÇMAK İÇİN BAŞLADIM

Seçmelerde keşfedilen İlyas Çanakçı, son 100 metrede bayrağı finale taşıyan sporcuydu. 17 yaşındaki atlet, engelli yarışlarda sağladığı başarıyla kariyerine başlamış. Çanakçı yaşadığı sakatlığa rağmen çalışmalardan kopmayan, 400 metrede devam eden ve Türkiye rekorları kırmış. Dünya Gençler Şampiyonasında kötü bir deneyim geçirdiklerini ve bu seneki yarışmaya ders alarak hazırlandıklarını belirten Çanakçı, şöyle devam ediyor: “Okuldan kaçmak için atletizme başladım. Yetenekli olduğum söylendi, antremanlar hızlandı ve gelişmeye başladım. Her zaman finalleri, ilk sırayı hedefliyorduk. Yeni gelen arkadaşlarımızla hem bireysel olarak kuvvet idmanları hem de ekip olarak bayrak çalışmaları yaptık. Bayrak alıp kaçma, görme, izleme, rekabet etme gibi. İki senedir arkadaşız, kamplarda birlikteydik, bu durum sahaya da yansıdı tabi. Türkiye içinde yine rakibiz ama Türkiye dışında el eleyiz. Önümdekiler birbiriyle rekabete girdi ve yoruldular. Ben bu savaşa girmedim, taktik koşuyu tercih ettim. İtalyan mesela çok gereksiz atak yaptı. Taktik koşsa birinci olurdu, zaten en iyi derece ondaydı. Yarışın seyrine göre hareket ettim. Ali Baş hocamız herkes düzlüğe eşit girecek dedi. Yarışı takip edip son 80’e girdiğimizde tamam dedim, en kötü ikinci oluruz diye düşündüm, birinci olduk. Türk halkını gururlandırdığım için çok mutluyum. Gelecek sene, dünya gençler şampiyonasında da kürsüye çıkmak istiyoruz.”

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ŞAMPİYONLARLA YARIŞTIK

Yarışa başlayan atletimiz olan Oğuzhan Kaya, yarıştan sonra ağladığını söylüyor. Birçok yerden tebrik mesajları geldiğine değinen 18 yaşındaki sporcu, “Türk halkı bizi bağrına bastı, bu kadar ilgi beklemiyordum. Avrupa’da madalya kazanmak istiyorduk, zorlu bir süreçten geçtik. İki yıldır emek veriyoruz. Karşılığını aldık. Rakiplerimiz bizden büyüktü. Ortalama 19 yaşında koştular, biz 17-18 arasındaydık. İtalyan, İspanyol şampiyonlarla yarıştık” diyor. Dört yıldır bu sporla uğraşan Kaya, sporun önemi için “Kötü alışkanlıklardan uzak duruyoruz. Hayatımızı düzen içinde yaşıyoruz. Yurt dışına çıkıp farklı kültürleri öğreniyoruz” ifadelerini kullanıyor.

16 yaşındaki Emirhan Koç, ekibin en genç üyesi. Seçme yarışlarında üçüncü adam olarak yarışan Koç, “Takım olarak yaşadığımız mutluluğu bütün ülkeyle paylaştık. Hedefimiz her zaman madalya kazanmak” şeklinde konuşuyor.

Türkiye sevince ortak oldu

Yarışın ardından zafer haberi ülkemizde hızla yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraf görüntülerini bütün Türkiye paylaştı ve Milli sporcularımızın sevincine ortak olduk. Altı yıldır atletizmle uğraşan Kubilay Ençü, yarışlar hakkında şunları söylüyor: “Ankara’daki kampımızda hatalarımızı düzelterek ilerledik. Teknik toplantılar, planlar yaptık, yedi aylık çalışmanın sonunda bizim için güzel bir başlangıç oldu. Taktik koşusuyla başladık, kendimizi hırpalamadan finale kaldık. İyi hazırlanmıştık. Bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz. Yarışın videosu bütün Türkiye’de paylaşıldı. Bir anda yayıldı, farklı yerlerden arayıp konuşmak istiyorlar. Farklı bir duygu. Şimdi çalışmalarımıza odaklanıp 2021 Kenya Dünya Şampiyonasından da altın kazanmak istiyoruz.”