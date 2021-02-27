Hayat Taş şikayetiyle hastaneye geldi 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı Tıp literatüründe ikinci vaka
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Taş şikayetiyle hastaneye geldi 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı: Tıp literatüründe ikinci vaka

Taş şikayetiyle hastaneye geldi 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı: Tıp literatüründe ikinci vaka

Antalya’da safra kesesinde taş şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki kadından 30 santim büyüklüğünde safra kesesi çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk, "2017 yılında Hindistan’da 30 cm uzunluğunda 1 safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka Dünyanın en büyük 2 safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki 2’inci vakadır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ameliyatla çıkarılan safra (solda)
Ameliyatla çıkarılan safra (solda)

İzmir’de ikamet eden 49 yaşındaki M.Y. isimli kadın safra kesesinde taş şikayetiyle Kumluca Devlet Hastanesi’ne hastaneye başvurdu. Şiddetli karın ağrısı olduğunu, İzmir’de ikamet ettiğini, antibiyotik ve ağrı kesiciler ile rahatlamadığını, ameliyat olmak istediğini fakat İzmir’de pandemi yoğunluğundan dolayı ameliyat olamadığını söyleyen M.Y. için ameliyat kararı alındı. Kapalı ameliyat için kamera eşliğinde hastanın karnına girildiğinde devasa bir kitle ile karşılaşan ekip şaşkına döndü. Yapılan incelemede 30 santim büyüklüğündeki kitlenin safra kesesi olduğu ortaya çıktı.
TAM 30 SANTİM

Hastanın ameliyatı kapalı teknik ile açık ameliyata geçmeden karnına açılan 4 küçük delikten tamamlandı. Safra kesesinin operasyondaki boyutu yaklaşık 30 santim civarında, içi boşaltılmış haldeki uzunluğu 20 santimetre olan safra kesesi ve ayrıca içerisinden çok sayıda büyük taş çıkartıldı.
TIP LİTERATÜRÜNDE İKİNCİ VAKA

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk, Tıp literatüründe benzer tek bir vaka bulunmadığını belirterek, "Ekip olarak oldukça şaşırdık çünkü normalde safra kesesi karaciğer yatağında karaciğerin altında gömülü halde bulunan bir organdır. Hastamızın safra kesesi karaciğer yatağından taşmış ve hastanın rahmine kadar uzanmaktaydı. Hastanın ameliyatını kapalı teknik ile açık ameliyata geçmeden karına açtığım 4 küçük delikten tamamladım. Safra kesesinin operasyondaki boyutu yaklaşık 30 cm civarında, içi boşaltılmış haldeki uzunluğu 20 cm’dir. İçerisinden çok sayıda büyük taş çıkarıldı. 2017 yılında Hindistan’da 30 cm uzunluğunda 1 safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka dünyanın en büyük 2 safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki 2’nci vakadır" dedi.

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