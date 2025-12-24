Yeni Şafak
Tekirdağ’da şap aşısı çalışmaları aralıksız sürüyor

16:5924/12/2025, Çarşamba
IHA
HAYRABOLU İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HAYVAN SAĞLIĞINI KORUMAK VE ŞAP HASTALIĞININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA AŞILAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayvan sağlığını korumak ve şap hastalığının yayılımını önlemek için aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçesi genelinde yapılan aşılamalarla hem hayvan sağlığının korunması hem de muhtemel salgınların önüne geçilmesi hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, yürütülen çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, "Üreticilerimizin emeğini, hayvan varlığımızı ve ülke hayvancılığını korumak adına ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Aşılama çalışmalarına destek veren tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

#Tekirdağ
#Şap Hastalğı
#Aşı
