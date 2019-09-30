Hayat Tip 2 diyabette ümit verici bulgu
GENEL SAĞLIK

​Tip 2 diyabette önemli adım!

Tip 2 diyabette ümit verici bulgu

Teşhisi izlenen ilk 5 yılda kilonun yüzde 10'unu vermek iyileşme şansını iki katına çıkarıyor. Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
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Tip 2 diyabet hastalarının teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilo vermelerinin, iyileşme yolunda önemli bir adım olduğu bildirildi.

Cambridge Üniversitesinin yaptığı araştırma, teşhisi izleyen ilk 5 yılda kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme şanslarının iki katına çıktığını gösterdi.

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Diyabet hastalarının sayısı 422 milyon

Araştırma çerçevesinde, yaşları 40 ila 69 olan ve yeni Tip 2 diyabet teşhisi konulan 867 kişi takip edildi ve 5 yıllık süreçte 257'sinin iyileşme sürecine girdiği gözlendi.

Uzmanlar, ilk 5 yıllık süreçte kilolarının yüzde 10'unu veren hastaların iyileşme olasılıklarının aynı kiloda kalanlardan 2 kat fazla olduğunu tespit etti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada 2014 yılı itibarıyla diyabet hastalarının sayısı 422 milyon. Tip 2 diyabet, tüm diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90'ını oluşturuyor.

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