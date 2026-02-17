Tohum Dergisi Filistin hafızasına güçlü bir kayıt düşüyor

“Nehirden Denize Özgür Filistin-Yıkımın İçinden Direniş Doğar” başlığıyla yayımlanan bu özel sayı, Filistin’i yalnızca güncel bir kriz alanı olarak değil; tarihsel, siyasî, psikolojik, hukukî, kültürel ve manevî boyutlarıyla ele alan çok yönlü bir perspektif sunuyor.

Filistin’e ilişkin geniş çerçeve çiziyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 1963 yılından itibaren yayımlanan derginin özel sayısı; Kudüs’ün tarih boyunca uğradığı işgaller ve fetihlerden Osmanlı’nın emanet ve vakıf medeniyetine, İsrail sorununun ortaya çıkışından Balfour Deklarasyonu’na, Filistin’in yaklaşık yüz yıldır sürdürdüğü kurtuluş mücadelesinden Gazze’nin tarihî ve kültürel kimliğine kadar geniş bir çerçeve çiziyor. Alanında yetkin akademisyenlerin kaleme aldığı yazılar, Filistin meselesine sloganların ötesinde, derinlikli ve tutarlı bir düşünsel zemin kazandırıyor.

Direniş ve hafıza

Dergide Filistin direnişi yalnızca sahadaki çatışmalar üzerinden değil; insanın iç direnci, hafızası ve anlam dünyası üzerinden de ele alınıyor. “Sumud” kavramı etrafında şekillenen psikolojik direniş yazıları, Filistin halkının varlık mücadelesini inanç ve dayanışma ekseninde değerlendirirken; Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) başlığı altında uluslararası hukukun yaşadığı kriz ve vicdanî sorumluluk tartışmaya açılıyor. Ulusal ve uluslararası medyanın Filistin karşısındaki tutumu ise medya, dil ve hakikat ilişkisi üzerinden eleştirel bir bakışla inceleniyor.

Gazze’ye sahadan tanıklık

176. sayının dikkat çeken yönlerinden biri de dosyayı tamamlayan röportajlar. Filistinli direnişçi Muhammed Murtaca ile yapılan özel röportajda Gazze’de yaşananlar sahadan bir tanıklıkla, insanî ve ahlâkî boyutlarıyla aktarılıyor. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Taha Kılınç, Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Ersin Çelik ile gerçekleştirilen söyleşilerde ise Filistin meselesi; tarih, siyaset, psikoloji, medya ve toplumsal sorumluluk eksenlerinde çok yönlü olarak değerlendiriliyor.

Ünlü portreler yer alıyor

Dergide ayrıca Ebû Ubeyde, Yahyâ Sinvar ve Şeyh Ahmed Yasin gibi direnişin sembol isimlerine dair portreler; Filistin direniş edebiyatından şahsiyetler; Hanzala figürü; Aliya İzzetbegoviç’in Filistin meselesine yaklaşımı ve sanat dünyasının Gazze karşısındaki vicdanî tavrını ele alan yazılar yer alıyor. Bu yönüyle, yalnızca bir dosya değil; Filistin meselesine dair arşivlik bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Mazlumdan yana duruş