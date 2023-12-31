Troya Müzesi dergisi yayın hayatına başlıyor

Editörlüğünü Troya Müzesi’nin yapacağı TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) çatısı altında hizmet sunan dijital Dergi Park’taki tek müze dergisi “Troy Museum Journal”, Mart 2024’te yayın hayatına başlayacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Troya Müzesi tarafından Dergi Park bünyesinde kurulan Troy Museum Journal, müzecilik, arkeoloji, tarih, sanat tarihi, etnografya, sosyoloji, coğrafya, edebiyat tarihi, felsefe tarihi ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun bir şekilde yazılmış bilimsel makaleler, araştırma inceleme makaleleri, derleme yazıları gibi çalışmaları yayınlamayı ve araştırmacılarla paylaşmayı hedefliyor.

Troya Müzesi Direktörü Rıdvan Gölcük,”Troy Museum Journal dergisi, Dergi Park’ta çıkan müze dergisi olacak” diyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Troy Museum Journal dergisi, bizim için neden önemli? Troya Müzesi genişçe bir koleksiyon barındırıyor, sergiler ve etkinlikler yapıyoruz ama aynı zamanda akademik bir üretim yapıyoruz. Hem ilde yaptığımız kazılar hem müze uzmanlarımızın müze koleksiyonu konusunda yaptığı çalışmalar hem de akademideki hocaların Troya Müzesi konusunda yaptığı çalışmaları bir çatı altında toplamak gibi bir hedefimiz var. Troya Müzesi Türkiye’deki tüm müzelerden yayın kabul edecek. Diğer müzelerde üretilecek içerikler için de vazgeçilmez bir adres olacağını tahmin ediyoruz.” Derginin ilk sayısında yer almak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar 10 Şubat 2024’e kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/troymuseum” linkinden Dergi Park üzerinden makalelerini gönderebilecek.