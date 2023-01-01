Hayat Turgut Bezmen koleksiyonu satış sergisi
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Turgut Bezmen koleksiyonu satış sergisi

Yıllarca büyük emek ve özenle seçilerek bir araya getirilen Turgut Bezmen koleksiyonundan 60 kadar sanat eseri Portakal Sanat’ta yeni sahiplerini bekliyor. 22 Aralık- 23 Ocak tarihleri arasında açık olacak sergide yağlı boya tablo, hat levhası, yazma Kur’an-ı Kerim, çatma kadife ve gümüş eserler yer alıyor.

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R. Rüveyda Okumuş Yeni Şafak
Turgut Bezmen koleksiyonu satış sergisi
Turgut Bezmen koleksiyonu.

Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde Turgut Bezmen koleksiyonun satışlı sergisi sanatseverleri bekliyor. 22 Aralık- 23 Ocak tarihleri arasında açık olacak sergide yağlı boya tablo, hat levhası, yazma Kur’an-ı Kerim, çatma kadife ve gümüş eserler yer alıyor.

Sergide ilk olarak Venedik resim ekolünü tuvale yansıtan iki İstanbul panoraması göze çarpıyor. 18. yüzyıla ait tuval üzeri yağlı boya tablolarda nefis bir İstanbul tasviri karşımıza çıkıyor. 17. yüzyıla ait Osmanlı çatma kadifesinin yer aldığı duvar panoları da stilize çiçek motifleri ve canlı renkleriyle Osmanlı kumaş sanatının zenginliğini gösteriyor.

YAZMA KUR’ANI KERİM GÖZ DOLDURUYOR

16. yüzyıldan 19. yüzyıla hüsn-i hat sanatının nadide örnekleri arasında olan yazma Kur’an-ı Kerim, tekke işi levhalar ve karalamalar da sergide görülebilir. 15. yüzyıla ait yazma Kur’an-ı Kerim ile birlikte hattat Süleyman Efendi’nin Hilye-i Şerif’i göz dolduruyor. İsmail Zühdi, Mustafa Vasıf, Mehmet Şevki, Seyyid Ömer Vasıf gibi usta hattatların ebru çerçeve içindeki karalama ve meşkleri içinde ise Şeyh Hamdullah’ın sülüs karalamaları kuşkusuz öne çıkıyor. Osmanlı devrine ait söz konusu hat eserlerinin yanı sıra Edirne işi zerendud levhalar da sergileniyor.

PADİŞAHLARA AİT TUĞRALAR

Osmanlı gümüş sanatını yansıtan çeşitli motif ve kabartmalı hamam tasları da Halil Bezmen koleksiyonundan satışa sunuldu. Gümüş hamam taslarının bazılarında Sultan Abdülmecid, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud’un tuğraları bulunuyor. Sergideki zarif bir tombak buhurdan, sedef kakma satranç takımı ve Sultan I. Mahmud tuğralı gümüş divit de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ilk sanayicilerinden merhum Fuad Bezmen’in oğlu Turgut Bezmen’in, 40 yıldır büyük emekle topladığı koleksiyonunun yeni sahipleri bakalım kim olacak?

Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
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Albayrak Grubunun sahipliğinde gerçekleşen Kelime-i Tevhit Hat Eserleri Sergisi bugün açıldı.
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Taksim AKMde açılışı yapılan sergiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat ve birçok sanatsever katıldı.
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Hat Eserleri Sergisinin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz birlikte kesti.
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Albayrak Grubu CEOsu Ömer Bolat, konuşmasında, slam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu projeyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi bir görev addediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi sanat severlerle buluştu.
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sergilenen hat çalışmalarını inceledi.
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Sanatseverler ve hat meraklıları eserleri yoğun ilgiyle inceledi.
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En güzel görüldüğü yer Kuran-ı Kerim olan hat sanatının eserleri hayranlıkla incelendi.
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Sergi açılışı için düzenlenen programda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşa hediye takdiminde bulundu.
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Albayrak Grubu Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi 4 Ocak 2023 tarihine kadar açık olacak.
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Albayrak Grubu'nun düzenlediği Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi AKM'de açıldı
Albayrak Grubu'nun 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın seçildiği Hat Eserleri Sergisi, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Seçkin hattatların klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlayarak yazdıkları “Kelime-i Tevhid" temalı 13 hat eserinin yer aldığı serginin açılışı dün akşam yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilâvetiyle başlayan açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.


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