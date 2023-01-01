Turgut Bezmen koleksiyonu satış sergisi

Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde Turgut Bezmen koleksiyonun satışlı sergisi sanatseverleri bekliyor. 22 Aralık- 23 Ocak tarihleri arasında açık olacak sergide yağlı boya tablo, hat levhası, yazma Kur’an-ı Kerim, çatma kadife ve gümüş eserler yer alıyor.

Sergide ilk olarak Venedik resim ekolünü tuvale yansıtan iki İstanbul panoraması göze çarpıyor. 18. yüzyıla ait tuval üzeri yağlı boya tablolarda nefis bir İstanbul tasviri karşımıza çıkıyor. 17. yüzyıla ait Osmanlı çatma kadifesinin yer aldığı duvar panoları da stilize çiçek motifleri ve canlı renkleriyle Osmanlı kumaş sanatının zenginliğini gösteriyor.

YAZMA KUR’ANI KERİM GÖZ DOLDURUYOR

16. yüzyıldan 19. yüzyıla hüsn-i hat sanatının nadide örnekleri arasında olan yazma Kur’an-ı Kerim, tekke işi levhalar ve karalamalar da sergide görülebilir. 15. yüzyıla ait yazma Kur’an-ı Kerim ile birlikte hattat Süleyman Efendi’nin Hilye-i Şerif’i göz dolduruyor. İsmail Zühdi, Mustafa Vasıf, Mehmet Şevki, Seyyid Ömer Vasıf gibi usta hattatların ebru çerçeve içindeki karalama ve meşkleri içinde ise Şeyh Hamdullah’ın sülüs karalamaları kuşkusuz öne çıkıyor. Osmanlı devrine ait söz konusu hat eserlerinin yanı sıra Edirne işi zerendud levhalar da sergileniyor.

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PADİŞAHLARA AİT TUĞRALAR

Osmanlı gümüş sanatını yansıtan çeşitli motif ve kabartmalı hamam tasları da Halil Bezmen koleksiyonundan satışa sunuldu. Gümüş hamam taslarının bazılarında Sultan Abdülmecid, Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmud’un tuğraları bulunuyor. Sergideki zarif bir tombak buhurdan, sedef kakma satranç takımı ve Sultan I. Mahmud tuğralı gümüş divit de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ilk sanayicilerinden merhum Fuad Bezmen’in oğlu Turgut Bezmen’in, 40 yıldır büyük emekle topladığı koleksiyonunun yeni sahipleri bakalım kim olacak?