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Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza attı: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor

Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza attı: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor

Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak tanıyan elektronik burun geliştirdi. Yürütücülüğünü Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu’nun yaptığı, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Önder Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Cemaleddin Şimşek’in de araştırmacı olarak katıldığı çalışmada üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı.

Haber Merkezi İHA
Üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı.
Üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde elektronik burunla yapılan hastalık teşhisi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu koordinesinde Kardiyoloji Kliniğine başvuran hasta ve sağlıklı kişilerin nefesleri alınarak çalışma nefes üzerinden yürütüldü.

İHA
  • Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişiler, kendilerine verilen 10 litrelik tek kullanımlık steril poşetleri yine steril ağızlıklar kullanmak suretiyle üfleyerek nefesleri ile doldurdular. Bu poşetlerdeki nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracılığıyla bilgisayara veri halinde kaydedildi.

İHA

362 nefes örneği alındı

Çalışmada 81 katılımcıdan toplam 362 nefes örneği alındı ve geliştirilen sisteme yüklendi. Yapılan çalışma neticesinde, kalp krizi geçirmiş olup yoğun bakımda yatan kişilerin nefesleri, kalp damar tıkanıklığı olan veya herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerin nefeslerinden yüzde 97.19 doğrulukla ayrıldığı sonucu elde edildi. Aynı çalışmada kalp damar tıkanıklığı olan kişilerle, herhangi bir kalp hastalığı bulunmayan kişilerin nefesleri de yüzde 81.48 oranında doğrulukla tespit edildi.

İHA

  • Sistemin cihaza dönüştürülüp kullanıma sunulması için 2019 yılında patent başvurusu yapıldı. Ayrıca bu çalışma, uluslararası saygın bir dergide de makale halinde yayınlandı.

Bu akademik çalışma; kalp rahatsızlıklarını artık nefesten tespit edebilecek bir cihazın yapılabileceğini gösterirken hastalık tanı yöntemlerine yardımcı yeni bir teknoloji kullanımının önünü açtı. Tozlu ve ekibi, etik onay ve hastane çalışma izinlerini alabilmeleri durumunda, koronavirüs hastalığının nefesten tespiti üzerine çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

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