Türk kahvesi lokumla yeni tatlar peşinde

Sohbetlerimizin olmazsa olmaz ikramıdır Türk kahvesi ve lokum. Bu ayrılmaz ikilinin hikâyesi ise Osmanlı sarayına kadar uzanıyor. Kahve bilindiği gibi ilk kez saraya Yavuz Sultan Selim döneminde geliyor ve kısa sürede açılan kahvelerle sadece Osmanlı toprağında değil Batı ülkelerinde de rağbet görüyor. Kahve önceleri sarayda reçel ile sunulurmuş daha sonra ise lokumun icadıyla birlikte kahve lokum ikilisi buluşmuş ve bir daha da ayrılmamışlar.

Murat Kolbaşı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en eski markalarından Ali Muhittin Hacı Bekir Lokumları ile Arzum OKKA Rich Türk lokumuyla Türk kahvesini farklı tatlarda buluşturmak için ilk adımı attı. Bu iki Türk markasının hedefi İstanbul’dan tüm dünyaya yayılan lokum ve kahveyi sadece bizim sohbetlerimize değil dünyadaki tüm sohbetlere de dahil etmek.

Lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumlarının yüzyıllar öncesinden günümüze ulaştığını söyleyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun lezzetini ikiye katlamak istediklerini söyledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sohbetlerin ilk oturumunda, kahve danışmanı ve yazar Cenk Girginol moderatörlüğünde Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan ile Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, kahve ve lokum eşleşmesi hakkında konuştu. Keyifli sohbetin ardından etkinliğe katılan misafirler, Cenk Girginol ile çeşitli tatlardaki Türk kahvelerinin farklı lokumlar ile eşleşmesine dair lezzetli bir tadım gerçekleştirme fırsatı buldu. “Türk kahvesi kültürünü dünyaya tanıtma misyonu olan Arzum OKKA ile ortak noktamız, bizim de Ali Muhiddin Hacı Bekir klasik lezzeti olan lokumu dünya mirası olarak görüp tüm dünyaya sevdirme misyonumuz” diyen Leyla Celalyan iyi bir kahvenin yanında lezzetli bir lokumun nasıl olması gerektiğiyle ilgili ise şu önemli bilgiyi verdi: “İyi lokum elastikiyeti olması lazım. Parmaklarımızla sıkıp bıraktığımızda tekrar kendi şeklini alması lazım. Dişe yapışmaması lazım. Biz doğal pancar şekeri kullanıyoruz. Boğazı yakmaması lazım. Rahat-ül hülküm lokumun ilk adıdır ve bu isim de boğazı rahatlatan anlamına gelir zaten.”

YENİ TATLARDA GÜZEL SONUÇLAR

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Ali Muhiddin Hacı Bekir ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti. Kolbaşı, “600 yıllık kültürel geçmişe sahip Türk kahvesinin yanına lokum ikram edilmesi önemli geleneklerimizden biri. Osmanlı saraylarında lokum eşliğindeki Türk kahvesi sunumu gerçek bir merasim havasında gerçekleşirdi. Yani lokum her dönem Türk kahvesinin en iyi eşlikçilerinden biri oldu. Biz de buradan yola çıkarak Arzum OKKA Rich ile hazırlanan birbirinden farklı tarif ve lezzetteki Türk kahvelerini Türk lokumu ile eşleştirdik. Kökleri 1777’ye dayanan, dünyanın en eski 100 markasından olan Ali Muhiddin Hacı Bekir, kendi sektörünün öncülerinden biri. Biz de Küçük Ev Aletleri sektörünün köklü ve lider markalarından biriyiz. İki markanın güçlerini birleştirmesi sonucu artık Türk kültürünün en köklü geleneklerinden olan Türk kahvesi ve lokumun birlikteliğiyle lezzeti ikiye katlıyoruz. Hangi Türk kahvesi ile hangi çeşit lokumun daha iyi eşleşeceği konusunda yaptığımız çalışmamız ilginç sonuçlar ortaya koydu. Örneğin sade veya sütlü Türk kahvesi ile ekstra fıstıklı lokum, kakuleli Türk kahvesi ile güllü lokum ya da çikolatalı Türk kahvesi ile naneli lokum gibi enfes eşleşmeler ortaya çıktı. Bu ortak çalışmanın her iki taraf için de son derece verimli, güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına, Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuz doğrultusunda yapacağımız çalışmalara önemli katkılar sunacağına tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

DÜNYAYA SEVDİRMEMİZ LAZIM

Yıllardır ayrılmaz ikili olan lokum ve kahve birlikte yol almaya devam ediyor. Türkiye’nin en eski markalarından Ali Muhittin Hacı Bekir Lokumları ile Arzum Ev Aletlerinin ürettiği Okka Kahve Markası farklı tatlarda lokum ve kahve çeşitleriyle yeni tatlarda buluştular. Türk lokumunu ve Türk kahvesini dünyaya sevdirmek için yola çıkan iki firmanın hedefi dünyada kahve ve lokumu daha geniş kitlelere ulaştırmak. Ali Muhiddin Hacı Bekir Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Celalyan “Birlikte güzel bir enerji yakaladık” derken, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da çeşitli etkinliklerle Türk kahvesi ve lokumu dünyaya tanıtırken hem özel firmalara hem de devlet kurumlarına büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Serhan Giray, Leyla Celalyan, Murat Kolbaşı, Cenk Girginol.

Geçtiğimiz aralık ayında Arzum firmasının 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği çerçevesinde ünlü manken Tülin Şahin ile Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk’ın annesi Maye Musk’ı sosyal medyada buluşturduklarını hatırlatan Kolbaşı, “İkili birlikte Türk kahvesi içerek sohbet etti. Sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bizim kendi içimizde değerlerimizi nasıl anlattığımızdan daha önemli olan şey dünyanın bizim değerlerimizi nasıl algıladığıdır” dedi. Murat Kolbaşı, yurt dışında fuarlarda bir stantda ince belli çay bardağı gören bir müşteri hemen “Evet burası Türk standı” diye aklından geçirdiğini belirterek “İşte önemli olan bu algıyı oluşturmak” diye konuştu.

TÜRK LOKUMU NASIL TÜRKISH DELISGHT OLDU

Murat Kolbaşı Madonna’nın “Turkish Delight” adlı şarkısının Türk lokumunu dünyaya tanıttığını dile getirirken Leyla Celalyan da Türk lokumunun dünyada “Turkish delight” adıyla tanınmasının hikâyesini anlattı: “Osmanlı döneminde büyük dedemin dükkânına bir İngiliz turist geliyor. Aldığı lokumu ülkesine götürüyor ve tadına bakan herkes çok beğenince ismini hatırlamayan İngiliz turist ‘Turkish delight’ diyor ve bu isimle yurt dışında ünleniyor.”

ŞAMPANYA PATLATMAK YERİNE TÜRK KAHVESİ İKRAM EDELİM

İnsanların beklemedikleri anlarda karşılarına çıkıp onlara Türk kahvesi ve lokumunu sevdirmek gerektiğini ve bunun için de herkesin üzerine görev düştüğünü dile getiren Murat Kolbaşı, “Şu an bir TIR Amerika’da dolaşıp etkinliklerde Türk kahvesi dağıtıyor. Yine bir moda etkinliğinde bir tasarımcımız diyor ki herkes şampanya patlatıyor ya da kendi başka bir milli içeceğini sunuyor gelen konuklara. Biz de simit, Türk kahvesi ve peynir ikram edelim. Biz de o etkinlikte Türk kahvesi dağıttık. Yine bilindiği gibi dünyada kişi başı çay tüketiminde Türkler bir numara. Bunları ön plana çıkarabilirsek ne mutlu bize” diyor.







