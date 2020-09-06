Türkiye ortak noktamız

Neden Türk dizilerini Arapça’ya çeviriyorsunuz?

İslami ve tarihi Türk dizilerini tercüme ediyorum. Çünkü biz Araplar ve Türkler’in dini, tarihi ve kültürü ortak. Biz Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında iken hayatımızı emniyet ve sağlık içinde yaşıyorduk. Aynı şekilde, ikinci ülkem olan Türkiye’yi seviyorum. İnsanları bu güzel ülkeyi ziyaret etmeye teşvik etmek için çalışıyorum. Arkadaşlarımın çoğuna Türkiye’yi anlattım ve onlar da buraya geldiler.

DOKUZ MİLYONU GEÇTİ

Araplar arasında Türk dizilerine ilgi nasıl?

Aramızdaki ortak kültür insanları Türkçe öğrenmeye yöneltiyor. Genel olarak Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler neticesinde Türkiye, birçok Arap topluluğu için ortak buluşma noktası haline geldi. Özellikle Suriye, Mısır, Yemen, Libya ve Irak gibi ülkelerdeki savaşlara ve siyasi çatışmalara tanık olanlar ülkelerini terk edip Türkiye’ye yerleştiler ve doğal olarak Türkçe’yi öğrenmeleri gerekti. Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, Türkiye’de yaşayan Araplar’ın sayısı 9 milyon ulaştı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin birçok şehrinde Türk dilinin öğretimiyle ilgilenen eğitim kurumlarının sayısı ve kapasitesi arttı. Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgilere göre günlük yaşantıda ve acil durumlarda resmi kurumlarla iletişim kurmak için doğan ihtiyaçlar sebebiyle Türkçe konuşan Arapların sayısı büyük ölçüde arttı.

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Kurtlar Vadisi

Bana göre Türkçe’nin kelime dağarcığının yüzde 30’undan fazlası Arapçaya çok benziyor. Yine Anadolu Ajansı’nın verilerine Türkçe’de 6 bin 459 Arapça kelime var. Bu sebeplerle Araplar’ın günlük hayatta, ulaşımda, cuma hutbelerinde, restoran ve kafelerde Türkçe öğrenmelerini kolaylaştırdı. Arapça yıllar boyunca Türkiye’de sadece dini kavramlar alanıyla sınırlı kalmıştı. Ancak şimdi Arapça yazılmış reklam tabelaları arttı, birçok kurumda, bankada ve mağazada Arapça seçenek olarak var. Böylece Arapça’da toplumun büyük bir kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’deki günlük yaşamında kendine yer buldu.

Dizi izlemenin Türkçe öğrenimine katkısı oldu mu?

Evet, Türkçe öğrenmemde dizilerin katkısı çok büyük. Diziler sayesinde Türkçe’yi daha hızlı ve iyi öğrenebildim. Ayrıca Arap arkadaşlarımdan ziyade sürekli Türkler ile iletişim halinde oldum.