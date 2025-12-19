Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları açıklandı: Hemen kurtulmak istediler

DEĞİŞTİRİLEN SOYADLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Türkiye’de soyadı değişiklikleri son yıllarda dikkat çeken bir sosyal olgu haline geldi. Vatandaşlar, kimi zaman anlamı nedeniyle rahatsızlık veren, kimi zaman da günlük yaşamda olumsuz çağrışımlar oluşturan soyadlarını değiştirme yoluna gidiyor.





EN ÇOK DEĞİŞTİRLEN SOYADLAR BELLİ OLDU!

Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor. Bazı kişiler, soyadlarının tarihsel veya kültürel bağlamda yanlış anlaşılmalara yol açtığını düşünüyor; bazıları ise sosyal hayatta alay konusu olmamak için bu adımı atıyor.





10) KÖR

9) ÇIPLAK

8) ÇÜRÜK

7) KARABAŞ

6) DELİ

5) ÇAKAL

4) COŞKUN

3) SATILMIŞ

2) KOYUN

1) TOP



