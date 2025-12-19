Yeni Şafak
Türkiye'de en çok değiştirilen soyadları açıklandı: Hemen kurtulmak istediler

19/12/2025, Cuma
Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor.
Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor.

Türkiye'de en çok değiştirilen soyadlar ortaya çıktı. Vatandaşların değiştirmek için başvuruda bulunduğu soyadlar dikkat çekti. İşte o liste...

DEĞİŞTİRİLEN SOYADLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Türkiye’de soyadı değişiklikleri son yıllarda dikkat çeken bir sosyal olgu haline geldi. Vatandaşlar, kimi zaman anlamı nedeniyle rahatsızlık veren, kimi zaman da günlük yaşamda olumsuz çağrışımlar oluşturan soyadlarını değiştirme yoluna gidiyor.


EN ÇOK DEĞİŞTİRLEN SOYADLAR BELLİ OLDU!

Soyadı değişikliklerinin ardında farklı gerekçeler yatıyor. Bazı kişiler, soyadlarının tarihsel veya kültürel bağlamda yanlış anlaşılmalara yol açtığını düşünüyor; bazıları ise sosyal hayatta alay konusu olmamak için bu adımı atıyor.


10)
KÖR
9)
ÇIPLAK
8)
ÇÜRÜK
7)
KARABAŞ
6)
DELİ
5)
ÇAKAL
4)
COŞKUN
3)
SATILMIŞ
2)
KOYUN
1)
TOP

Türkiye'de uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bireylerin soyadı değişikliği taleplerinin temelinde çeşitli kişisel ve sosyal etkenler bulunuyor.

