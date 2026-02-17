Türkiye’nin en kapsamlı ramazan etkinlikleri Arnavutköy’de

Arnavutköy, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçenin dört bir yanında yaşatacak kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İftar sofralarından kültür-sanat programlarına, çocuk atölyelerinden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok başlıkta hazırlanan Ramazan programı, vatandaşlarla buluşacak.

On binleri buluşturan geleneksel iftar sofraları

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri Arnavutköy’de yaşanacak. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı’nda kurulacak dev iftar sofraları, her akşam binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Ramazan’ın bereketini paylaşmak isteyen herkes, bu sofralarda manevi atmosferi birlikte yaşayacak.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da Ramazan programına ilişkin yaptığı değerlendirmede tüm İstanbulluları Arnavutköy’e davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerde buluşmanın en güzel zamanıdır. Arnavutköy’de bu manevi iklimi ilçemizin dört bir yanında hep birlikte yaşayacağız. İftar sofralarımızdan kültür-sanat programlarına, çocuk etkinliklerinden Ramazan çarşımıza kadar dopdolu bir hazırlık yaptık. Ramazan’ı doyasıya yaşamak isteyen tüm İstanbullu hemşehrilerimizi Arnavutköy’e davet ediyorum.”

Ramazan çarşısı Arnavutköy’de kuruluyor

Ramazan ayı boyunca ilçede kurulacak Ramazan Çarşısı, vatandaşları geleneksel Ramazan atmosferiyle buluşturacak. Arnavutköy Merkez Camii karşısında kurulacak çarşıda Ramazan’a özel ürünler yer alacak ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği sıcak bir buluşma noktası olacak.

Ramazan akşamlarında kültürel ve sanatsal buluşmalar

Tasavvuf müziği konserleri, şiir dinletileri, söyleşiler ve ilahiler, Ramazan akşamlarına anlam katacak. Ünlü sanatçıların, düşünürlerin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programlarla, Ramazan ayının ruhu Arnavutköy’de hissedilecek.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadınlara özel ramazan sohbetleri

Ramazan ayının manevi atmosferini daha güçlü yaşatmak amacıyla Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadınlara özel Ramazan sohbetleri düzenlenecek. Programlarla, kadınların bir araya gelerek Ramazan’ın huzurunu ve paylaşma ruhunu birlikte yaşayacağı anlamlı buluşmalar gerçekleştirilecek.

Çocuklara özel dopdolu program

Ramazan coşkusu çocuklar için de zengin içerikli bir programla yaşatılacak. Geleneksel oyunlardan kukla gösterilerine, müzikli tiyatrolardan animasyon şovlarına kadar birçok etkinlik miniklerle buluşacak. Sanat atölyeleri sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem de Ramazan’ın kültürel mirasını yakından tanıyacak.

İftar sonrası etkinlikler ilçenin dört bir yanında

Ramazan boyunca yalnızca iftar sofraları değil, iftar sonrası programlar da Arnavutköy’ün farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı’nda iftarın ardından çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerle Ramazan akşamları şenlenecek.

Ayrıca Vadipark Amfi Sahne’de ve Karaburun İlkokulu’nda düzenlenecek programlarla, Ramazan’ın manevi atmosferi çocuklara özel içeriklerle ilçenin her köşesinde yaşatılacak.

Oyun dünyası çadırı ile ramazan akşamları şenlenecek

Ramazan etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Şehir Parkı’nda kurulacak Oyun Dünyası Çadırı, çocukların ve ailelerin en çok ilgi göstereceği alanlardan biri olacak. Çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle Ramazan akşamlarına neşe katacak çadır, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Buz pisti ramazan coşkusuna renk katacak

Ramazan etkinlik alanlarında kurulacak buz pisti, özellikle çocuklar ve gençler için programın dikkat çeken başlıklarından biri olacak. Ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği bu alan, Ramazan akşamlarına farklı bir atmosfer kazandıracak.

Kitap Sokağı ile Kültür Ramazan’a taşınıyor

Ramazan ayının kültürel mirasına katkı sunacak Kitap Sokağı, Türkiye’nin önde gelen yayınevleri ve yazarlarını Arnavutköylülerle buluşturacak. Geleneksel sanat atölyelerinde ebru, hat ve tezhip gibi sanat dalları tanıtılarak Ramazan’ın manevi dokusu sanatla buluşacak.

Çay bahçesi ve lezzet sokağı ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olacak

Arnavutköy Şehir Parkı’nda Ramazan ayına özel hazırlanan Çay Bahçesi ve Lezzet Sokağı, iftar sonrası ailelerin bir araya gelip sohbet edebileceği, keyifli vakit geçirebileceği alanlar arasında yer alacak. Ramazan’ın geleneksel lezzetleriyle zenginleşen bu alanlar, ziyaretçilere sıcak bir atmosfer sunacak.

Cami ve türbe gezileri ile manevi yolculuk

İstanbul’un önemli dini ve tarihi mekânlarına düzenlenecek Cami ve Türbe Gezileri, vatandaşlara Ramazan ayının manevi atmosferini daha yakından hissettirecek. Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya Camii gibi tarihî mekânlar ziyaret edilecek.

Camiler Ramazan’a gül suyu ve amberin kokusuyla hazırlandı

Ramazan ayına hazırlık kapsamında ilçedeki camilerde geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için camiler detaylı şekilde temizlenerek özel olarak gül suyu ve amberin kokusuyla yıkandı. Ramazan boyunca hijyen standartlarının yüksek tutulacağı camilerde, manevi atmosferin en güzel şekilde yaşanması hedefleniyor.

Sürpriz ramazan hediyeleri mahallelere taşınıyor

Ramazan ayının sevincini çocuklarla buluşturmak amacıyla hazırlanan “Hediye Minibüsü” de programın öne çıkan sürprizlerinden biri olacak. Ramazan boyunca mahallelerde dolaşacak minibüsle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılacak; yüzlerde tebessüm, gönüllerde unutulmaz bir Ramazan hatırası bırakılacak.

Ramazan’ın bereketi Arnavutköy’de yaşanacak

Arnavutköy’de Ramazan boyunca iftar sofraları, kültürel programlar, çocuk etkinlikleri, buz pisti, Ramazan Çarşısı, oyun alanları, çay bahçesi, lezzet sokağı ve sosyal destek çalışmalarıyla dolu dolu bir ay yaşanacak. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlü şekilde hissedileceği bu organizasyonla Ramazan’ın manevi iklimi ilçenin her köşesine taşınacak.