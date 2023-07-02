Türkiye’ye 110 göçmen kuş türü uğruyor

İki büyük göçmen kuş rotasının kesişim noktasında yer alan Türkiye’de göçmen kuş türlerinin sayısı 110’u bulurken, gözlenen kuş türlerinin popülasyonu da 2 milyonu geçti. Türkiye soyu tehlikede olan kuşların da konakladığı ülkelerin başında yer alıyor. Kuş türlerinden bazıları ender tür kategorisinde yer alıyor. Dikkuyruk, ada martısı, yelkovan, kızkuşu, tepeli pelikan bunlar arasında.

4 önemli kuş göç yolundan ikisi üzerinde yer alan Türkiye’de, kış ortası su kuşu sayımı her yılın ocak ve şubat aylarında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla yürütülüyor.

13 TÜRÜN NESLİ TEHLİKEDE

İlk kez 1967’de yapılan ve bu yıl 39’uncu kez düzenlenen kış ortası su kuşu sayımları nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak eylem planlarına altlık oluşturuyor. Yapılan gözlemlere göre, Türkiye’de soyu tehlikede olan 13 göçmen su kuşu da konaklıyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından hazırlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi içinde yer alan bu kuş türleri: Dikkuyruk, büyük orman kartalı, ada martısı, elmabaş patka, kulaklı batağan, küçük sarkaca, yelkovan, büyük kumkuşu, çamurçulluğu, kızkuşu, pasbaş patka, poyraz kuşu, tepeli pelikan. Bu yıl büyük orman karatlından 7 adet, büyük kumkuşundan 6 adet, küçük sarkaca ve ada martısında 1 adet gözlemlenirken, geçen sene sadece 1 adeti gözlenen kulaklı batagandan 13 adet gözlendi.







