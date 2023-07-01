|
Hayat

Büyükelçi denizde kalp krizi geçirdi

Muğla Fethiye’de tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzerken kalp krizi geçirip fenalaştı. Baygın halde hastaneye kaldırılan Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04:00 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi. İlçede tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu’nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz’ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.




#Muğla
#Murat Karagöz
#Vefat
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?