Hayat Uçak temiz
GENEL SAĞLIK

Uçak temiz

Virüs salgınının hızlı yayıldığı İran’da yaşayan 132 Türk vatandaşı özel seferle Ankara’ya getirildi. Karantinaya alınan vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçaktaki 140 kişi içinde koronavirüs hastası bulunmadığını açıkladı. Karantinaya alınan vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
THY uçağı yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.
THY uçağı yolcuların tamamı tahliye edildikten sonra Sağlık Bakanlığı ekiplerince özel kimyasallarla temizlendi.

Çin’in Vuhan kentinden sonra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssüne dönüşen İran’da yaşayan 132 Türk vatandaşı THY uçağı ile Ankara’ya getirildi. İran’dan Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendi. 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na saat 10.29’da indi.

PLANLI ŞEKİLDE İNDİ

Yetkililer, “İran’dan ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızı özel bir seferle ülkemize getiren uçak, ‘olağandışı bir durum dolayısıyla değil’ planlı bir şekilde Ankara’ya inmiştir. Uçaktaki vatandaşlarımız ve mürettabatın sağlık kontrolleri ve gözlem süreçleri tedbir amaçlı olarak yine ‘planlandığı şekilde’ gerçekleştirilmektedir” bilgisini verdi.

ÖZEL SEFER DÜZENLENDİ

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tahliyenin detaylarını anlattı. İran ile kara sınırlarının karşılıklı olarak kapatıldığını ancak havayoluyla Türkiye’den İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşlerin devam ettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti: “İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir.”

14 GÜN GÖZLEM ALTINDALAR

“İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır.”

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140 YOLCUDA DA ATEŞ YOK

Akşam saatlerinde bir açıklama yapan Koca, şunları söyledi: “140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. İran’daki Türk vatandaşları Türkiye’ye gelmek isterlerse, her türlü imkanımızı seferber edeceğiz.”

Bir uçağa izin vermedik

Bakan Koca, charter uçağının içinde Türk vatandaşı olmadığı için Türkiye’ye indirilmediğini söyledi. Koca, “3-4 gün önce bir ülkeden, özellikle gemi seyahati yapan yolcuların bulunduğu bir charter uçağında, içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vakayla ilgili içinde Türk vatandaşının olmadığını bildiğimiz ama Türkiye aktarmalı uçakla ilgili biz saatlerce mücadele ettik ve Türkiye’ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor. Biz saatlerce uğraşıp o uçağı indirmedik. Başka ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Hareket ettiği ülke uçağı geri almadı. Bir Avrupa ülkesine indi ve o ülkede nasıl davranıldığını iyi biliyoruz” dedi.

İtalya’da korkutan artış

İtalya’da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Koronavirüs vakalarının ve ölü sayısının geçen cuma gününden bu yana hızlı bir artış gösterdiği İtalya’da dün ve pazartesi günü, şu ana kadar 4’er kişiyle en çok ölümün kaydedildiği günler oldu. Dün ülke genelinde koronavirüs dolayısıyla 4 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam rakam 11’e yükseldi. Ülke genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 240’a ulaştı. Seria A’nın 26. haftasındaki 6 maç, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak. Öte yandan İsviçre’de ilk kez virüs vakası tespit edildi. Hasta, İtalya sınırındaki Ticino kantonunda yaşayan 70’li yaşlardaki bir erkek.

Bin turist karantinada

İspanya
  • Japonya’daki gemi karantinasının sona ermesinin ardından bir diğer karantina haberi İspanya’dan geldi. İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki bir otelde İtalya’dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bin kişinin konakladığı otelin karantinaya alındığını duyurdu. Son vaka ile birlikte İspanya’daki koronavirüs vakası sayısı 3’e yükseldi.

Seferler iptal

  • THY, dün yapılması planlanan Tahran-İstanbul tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti. THY İran’ın başkenti Tahran’a planlanan tarifeli seferleri yapmama kararı aldı. THY’nin Tahran-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağa, salgına karşı önlemler kapsamında sadece Türk yolcular alınıyordu.

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