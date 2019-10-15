Uçuran meslek drone pilotluğu

Gelişen teknolojinin sunduğu nimetler yeni nesil mesleklerin de doğmasına neden oluyor. Son yıllarda hayatımızın bir parçası haline gelen drone teknolojileri de kendi iş kolunu oluşturdu. Bir dönem hobi olarak görülen drone pilotluğu şimdilerde birçok gencin kariyer planlarını süslüyor.

HAVADAKİ ELİMİZ İHA’LAR

Uçurdukları İHA’lardan profesyonel olarak görüntü elde edenler drone pilotu olarak tanımlanıyor. Günümüz şartlarında drone pilotu olmak için yetkili mercilerden gerekli izin ve sertifikayı almak durumundasınız. Onun dışında, bu cihazları uçurmak için özel bir eğitim veya mesleki standartlar bulunmuyor. İsim yapmış birçok kişi, zamanında hobi olarak başladıkları bu işi ticari faaliyete dönüşüyor. Drone pilotları, düğün,konser, miting ve film çekimleri gibi birçok alanda hizmet verebiliyor.

1 SAATLİK UÇUŞ 2 BİN 500 LİRA

Bunun yanında, kendi İHA'sına sahip olan teknoloji şirketleri bünyesinde drone pilotu istihdam etmeye başladı. İşletmeler yanında bireysel olarak serbest zamanlı yani freelance çalışanlar da mevcut. Bugün orta segment model sahibi bir konser kaydından bin lira gelir sağlayabiliyor. 1 saatlik bu uçuşun bedeli 2 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.

Öte yandan, çevreniz genişledikçe müşteri portföyünüz de artıyor ve masraflarınız karşılanarak başka şehirlere gidebiliyorsunuz. Piyasada bilinenler ayda 15-20 farklı çekime çağrılıyor. Drone pilotluğunda ileri seviyede olanların kazancı ayda 20 bin lirayı bulabiliyor.

Geniş iş sahası

Fotoğraf: Arşiv

Teknolojik yeniliklerle beraber, İHA’lar havadaki elimiz oldukça iş sahası genişliyor. Tarımda ilaçlama yapan, kargo şirketleri için teslimat götüren, hava durumu ölçen derken artık yaşamın her alanında drone görebiliriz. Artan iş sahası ile birlikte, yakın gelecekte cihazı kullanma yetkisine sahip kişilerin istihdam alanı daha da gelişecek. Drone uçurmak için ülkemizde her şehirden izin almak zorundasınız. Bunun dışında önüne gelen bu cihazı havalandıramaz, segmentlerine göre kurallara uymak durumundasınız.