Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara ortaya çıktı

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Nebioğlu, 'Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor' açıklamalarını yapmıştı. Söylentilerin ardından gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti. Dündar, iddiayı yalanlarken davayı açan Dilara G. ortaya çıktı.

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.