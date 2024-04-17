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Hayat

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıldan beri açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar’ın kızı olduğunu DNA testi ile kanıtlamış, ablasının da kendisiyle aynı kaderi yaşadığını, babasının ünlü bir gazeteci olduğunu iddia etmişti. Söylentilerin ardından gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti. Dündar, iddiayı yalanlarken davayı açan Dilara G. ortaya çıktı.

14:08 - 17/04/2024 Çarşamba
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Uğur Dündar'ın kızı ortaya çıktı
Uğur Dündar'ın kızı ortaya çıktı

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia düşmüş ve Nebioğlu, 'Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor' açıklamalarını yapmıştı. Söylentilerin ardından gazetecinin Uğur Dündar olduğu iddia edilmişti. Dündar, iddiayı yalanlarken davayı açan Dilara G. ortaya çıktı.

DNA testi yapıldı

Dilara G., gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açıldı ve ikili arasında DNA testi yapıldı. Adli Tıp Kurumu, yapılan incelemenin ardından Dündar'ın Dilara G.'nin biyolojik babası olmadığını açıkladı. Davayla gündeme gelen Dilara'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sabah'a röportaj veren Duygu Nebioğlu, Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim "Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor" dedi. Nebioğlu'nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.



#Uğur Dündar
#Metin Akpınar
#Duygu Nebioğlu
#babalık davası
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