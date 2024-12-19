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Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'dan hayranlarına iyi haber: Ben iyiyim

Antalya'da ameliyat edilen Ferdi Tayfur'dan hayranlarına iyi haber: Ben iyiyim

21:0119/12/2024, Perşembe
AA
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Antalya'da tedavisi süren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 'Ben çok iyiyim' dedi.
Antalya'da tedavisi süren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 'Ben çok iyiyim' dedi.

Antalya'daki bir hastanede ameliyat edilen sanatçı Ferdi Tayfur, sevenlerine sağlığının çok iyi olduğunu bildirdi. Tayfur yaptığı açıklamada "Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Bu kadar meşakkat bu kadar destek, sağ olun. Ben çok iyiyim, şükür iyiyim" ifadelerini kullandı.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçının, Antalya'da tedavisi sürüyor.

Kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapılan Ferdi Tayfur'un hastanedeki gözetimine devam ediliyor.

Transplantasyon, nefroloji ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ile çektirdiği videosu paylaşılan sanatçı, doktorunun nasılsınız sorusu üzerine
, "Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Bu kadar meşakkat bu kadar destek, sağ olun. Ben çok iyiyim, şükür iyiyim."
ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.


#Antalya
#Ferdi Tayfur
#Ameliyat
#Sağlık

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