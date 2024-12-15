Sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Ferdi Tayfur'un tansiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, tedavi altına alındı.
Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.
Yüksek tansiyon rahatsızlığı nedeniyle ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının tedaviye alındığı öğrenildi.
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