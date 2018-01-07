Üsküdar’ın yeni sohbet mahfili

2008 yılından bu yana yayıncılık yapan H Yayınları, yeni merkeziyle Üsküdar’ın sohbet mahfili olma yolunda ilerliyor. Yayıncı ve kitap evi olarak uzun yıllar hizmet verdikten sonra okurlarına keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunan H Yayınları Kitap Kahve, üç ayda kitap ve kahve kokusunun harmanlandığı bir yer oldu.

Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre’nin ‘Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı’ isimli kitabında bahsettiği edebi söyleşilerin yapıldığı attar dükkanının misyonu üstlendiklerini söyleyen H Yayınları Yayın Yönetmeni Muhammed Bâkır Köse, “Bu attar dükkanı sanatçılar, mutasarruflar, o dönemin profesörleri gibi birçok kıymetli insanın buluştuğu bir yermiş. Aslında bir kültür merkezi, görünüşte ise baharatçı dükkanı. Türkiye’nin ilk atomfiziği profesörü gibi 50’den fazla profesör yetiştirmiş bir dükkan. Bu attar dükkanı küçük bir yermiş ama ne sohbetler yapılır diye anlatılır. 90’larda kapandı. Biz de bir nevi attar dükkanının misyonunu üstlendik. İnsanların ruhunu besleyen bir sohbet mahfili olmaya çalışıyoruz” diyor.

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BULUŞMA NOKTASI

Yayıncılığa Mustafa Tatcı’nın ‘Yunus Emre Külliyatı’ isimli 6 ciltlik eserini yayınlayarak başlayan H Yayınları, sonrasında da birçok tasavvuf klasikleriyle devam etti. Son 3-4 yıldır da bu tasavvuf klasiklerinin haricinde roman, öykü, deneme, çocuk kitabı gibi daha geniş kitlelere hitap edebilecek kitaplar yayınlıyor. Üsküdar’da yayıncılık yaparken tesadüf eseri karşılarına çıkan bu mekanı kaçırmayın hemen taşınmışlar. Hem yayıncılığa devam edip hem de bir kitap evi ve kafe olarak hizmet verdiklerini anlatan Köse, “Burası insanların oturup kitap okurken çay kahve içebileceği, kitap sohbeti yapabileceği ve aynı zamanda bir buluşma noktası” şeklinde konuşuyor.

ETKİNLİKLERE DEVAM

Bulunduğu çevre itibariyle de nezih bir yerde bulunan H Yayınları, yıllardır düzenlediği Cumartesi sohbetlerini yeni mekanlarında da sürdürüyor. Bu sohbetler halka açık ve ücretsiz. Bu etkinliklerden yakın bir zamanda kitaplaştıralacağını belirte Köse, “Bunların dışında burada toplanmak isteyen gruplar gelip haftalık toplantı yapabiliyorlar. Pazar günleri Mehmed Nuri Yardım ile yapılan yazı ve editörlük kursu veriyor. Senarist İsa Yıldız ile senaryo atölyesi yapıyor. Yazarlarımızdan Firdevs Kapusızoğlu ile çocuklara masal atölyesi düzenliyor. Burası çalışmak isteyenlere de açık bir ortam” ifadelerini kullanıyor.

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İçecek ve tatlı

* H Yayınları Kitap Kahve, ne kadar bir kafe olarak hizmet verse de hiç şüphesiz kitap ağırlıklı bir mekan. Kafe kısmı genellikle içeceklerden oluşuyor. Soğuk ve sıcak meşrubatlarla birlikte kahve seçenekleri kitaplarınıza eşlik ediyor. ‘Ağzımız tatlansın’ diyenlere ise traliçe ve kıbrıs tatlısı tatmin edecek. Şansınıza ev yapımı kaşık helvası da olabilir belki. Karnını doyurmak isteyenlere ise yaprak sarması, tost, kahvaltı tabağı gibi aperatif ürünleri tüketebilir. Çayın 2 lira olduğu mekanda bitki çayları 7, Türk kahvesi 5, şerbetler 6 lira. Kahvaltı tabağı 13, tost 6, yaprak sarması 7, tarhana çorbası 6 buçuk lira. Tatlılar ise 8 lira.