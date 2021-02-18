Hayat Uzmanlar uyardı Doğru kullanılmayan maske, ağızda mantara neden olabilir
GENEL SAĞLIK

Uzmanlar uyardı: Doğru kullanılmayan maske, ağızda mantara neden olabilir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, koronavirüs salgını döneminde kullanımı zorunlu olan maskenin ağız ve diş sağlığını etkilediğini belirtti. Üst üste maske takmanın, aynı maskeyi uzun süre kullanmanın ve kalitesiz maske tercihinin ağızda mantar oluşumuna neden olabileceğini belirten Hubbezoğlu, "Kaliteli ve doğru maske tercih edilmesi, ağız ve diş sağlığı açısından önem taşıyor" dedi. Prof. Dr. Hubbezoğlu ayrıca "Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli; çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor" uyarısında da bulundu.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar maskenin doğru takılması gerektiği konusunda uyardı.
Uzmanlar maskenin doğru takılması gerektiği konusunda uyardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, yoğun ve yanlış maske kullanımının sonuçları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Hubbezoğlu, solunum yolundan çıkan damlacık, öksürme, hapşırma ya da yakın temas sonucu ağızdan, burundan ya da gözlerden giriş yapabilen koronavirüsle mücadeledeki önlemlerin başında yer alan maskenin yanlış kullanımının, virüsün yayılımının yanında ağız kuruluğu, ağız ve dudak kenarlarında yara ve mantara neden olabileceğine dikkat çekti.

DHA
Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu

'MASKE ÇIKARILMADAN HAPŞIRILMALI VE MASKE DEĞİŞMELİ'

Yoğun maske kullanımın ağız kuruluğu ve mantara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Hubbezoğlu, şöyle konuştu:

  • "Maske kullanımının ağız ve diş sağlığına direk olarak bir etkisi yok. Maske en doğru şekilde kullanıldığı zaman hiçbir zararı yok ancak bizler hastalarımızdan ve bazı personelimizden hava almayacak şekilde üst üste maske kullanımından dolayı ağız ve dudak kenarlarında mantar türü rahatsızlıkların ortaya çıktığını gördük. Bu yüzden tek kat ve iyi bir maske kullandığınız zaman hiçbir sorun oluşmayacaktır. Maskelerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ve ISO belgeleri olması gerekiyor. Maskeyi birkaç kat kullanmak koruyuculuğu çok az artırıyor. Bunun yerine koruyuculuğu yüksek olan maskeler tercih edilmeli. Aynı maskenin kesinlikle uzun süre ağızda kalmaması gerekiyor. Burnumuz aktığında, hapşırdığımızda, ağzımızdan tükürük veya salya geldiğinde maske ıslanmış oluyor. Islanan maskenin geçirgenliği bozuluyor ve bu maskenin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız hapşıracakları zaman maskeyi çıkarıp hapşırıyor. Bunlar son derece yanlış. Maske çıkarılmadan hapşırılmalı ve ardından maske değişmeli. Çünkü maske tüm özelliğini kaybetmiş oluyor. Bez maskeler ve diğer maskeler korunaklık açısından henüz kanıtlanmış değil. Bu nedenle kanıtlanmış maskeleri kullanmak önemli. Yoğun maske kullanımından dolayı oluşan ağız kuruluğu, ağızda ve dudak kenarlarında mantar veya buna benzer dermatit şeyler çıkartabiliyor. Ya da kullanılan maske temiz değilse ağız yaralarına neden oluyor. Maskenin diş çürümesine karşı bir etkisi yok ancak evde kalınan sürede atıştırmalıkların kullanımı arttı. Yanlış beslenmeye bağlı olarak diş çürükleri artmaya devam ediyor."

DHA

MASKE KONUSUNDA BİLİM İNSANLARI DİNLENİYOR

Öte yandan kentte yaşayanlar da maske kullanımı konusundaki görüşlerini aktardı. Kalabalık ortamlarda çift maske kullandığını belirten Semanur Ekşi (19), "Maskeyi çoklu olarak kullanıyorum. Nefes almamı güçlendirdiği için zorlanıyorum ama sağlığım için çoklu kullanmaya özen gösteriyorum. Ağız kuruluğu veya ağız yarası bende hiç oluşmadı. Pandemi sürecinde hiç hasta olmadım, maskenin önemli etken olduğunu düşünüyorum. Bir maskeyi günde 4 saatten fazla kullanmıyorum" dedi.

Uzmanlarının önerilerine dikkat ettiğini söyleyen Mert Değerlier (35) ise, "Yoğun yerde 2 kat maske takmanın gerekli olduğunun uzmanlar söylüyor. Kalabalık olmayan ortamlarda tek kalabalık alanlarda ise çift maske takmayı uygun buluyorum. Ağız ve diş sağlığı açısından olumsuz etkileri hakkında bir bilgim yok. Uzmanlara sormak lazım ama ben şu ana kadar maskeden kaynaklı hiçbir sorun yaşamadım" diye konuştu.

Ucuz satılan maskelerden uzak durduğunu belirten Yıldırım Saylan Şimşek (19) de, "Maskeyi her gün değiştiriyorum. Bir gün boyunca kullandığım maske de bakteri yoğunluğu oluşuyor ben de değişiyorum. Şu an 2 kat maske kullanımına sağlıklı deniliyor ama ben tek kat kullanıyorum. Çift katlı ve sağlıkçıların kullandığı maskeleri almaya özen gösteriyorum. Marketlerde ucuz satılan maskelere güvenmiyorum. Maskeden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşamadım" şeklinde konuştu.

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