Uzmanlardan diyaliz hastalarına 'yazın doğru beslenme ve dengeli sıvı tüketimi' uyarısı

Türk Böbrek Vakfından yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında hemodiyaliz hastalarının artan meyve sebze tüketimi, kalpte ritim bozukluğu, nefes darlığı, kaslarda güçsüzlük ve kalp durması gibi tehlikeli durumları beraberinde getirebiliyor. Bu duruma karşı uzmanlar hastalara uygun beslenme uyarısı yaptı.





Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, olası sıkıntıları engellemek adına koruyucu hekimlik faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, 40 yıldır kronik böbrek hastalarının her koşulda en iyi hizmeti alması için çalıştıklarını kaydetti.





Vakfın bünyesindeki 3 diyaliz merkezinde bu konulara özellikle hassasiyet göstermekle birlikte toplumda hasta-hasta yakını ve hastaya bakım veren tüm paydaşları hedef alarak toplum sağlığı adına her şart ve koşulda bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Erk, "Mevsim geçişleri hasta olsun, olmasın herkesi etkiliyor. Böyle zamanlarda koruyucu hekimlik faaliyetleri ile bilgilendirici çalışmaları ön planda tutuyor ve sosyal medya yayınlarımızda böbrek sağlığının nasıl korunacağına geniş alan açıyoruz. Kronik böbrek hastalığının son evresindeki hemodiyaliz hastalarının kan değerleri dahil fiziksel ve ruhsal sağlıklarının iyi olması bizim için son derece önemli. Bizler zamanla bir aile oluyoruz, yeri geliyor aile bireylerimizden daha çok hastalarımızı görüyoruz. Bu nedenle mevsim geçişleri dahil olmak üzere çevresel etkiler ve tüm süreçlerde hastalarımızı bilinçlendirerek sağlıklı olmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini

kullandı.





Hastaların doktor ve diyetisyen işbirliğiyle mevsime uygun, kan değerlerini dengede tutacak beslenme planına uymaları gerektiğini belirten Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da hemodiyaliz hastalarının kanlarındaki potasyum, fosfor ve albümin değerlerinin beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.





"Meyve ve sebzenin aşırı tüketimi, hayati durumu tehlikeye sokacak sonuçlar doğurabilir"

Diyetisyen Aydın, "Mevsimsel değişimlerin getirdiği beslenme alışkanlıkları bu değerleri doğrudan etkiler. Örneğin yaz aylarında artan meyve ve sebze tüketimi, kan-potasyum seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle kavun, kayısı, şeftali, nektarin gibi sarı turuncu meyveler ve yeşilliklerin aşırı tüketimi, hayati durumu tehlikeye sokacak bazı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mevsim geçişleri, kan değerlerinde en fazla sıkıntı yaşanılan zamanlardır. Özellikle yazın iştah azalması ve kışın protein tüketiminin artması da kan değerlerini etkiler. Hemodiyaliz hastalarının beslenme konusunda son derece bilgili olmaları gerekir." uyarısında bulundu.



