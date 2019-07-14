Vişne ile üç başka tat

Türk Mitolojisi’nde ruhu olan kutsal ağaçlardan biri kabul edilen vişne, kirazla aynı ailedendir. Anayurdu kimi uzmanlara göre Kafkasya olan bu bereketli ağaçların adını Giresun (Kerasus)’tan aldığı biliniyor. Eski Türkçede adı “siye” ya da “çiye”. Komposto ve hoşafını, reçelini yapmayı sevdiğimiz vişnenin, tıpkı kiraz gibi bir çok faydası var. Her şeyden önce bir detoks meyvesi. Aç karna bir avuç vişnenin anemiyi önlediği, vücut sıvılarını dengelediği ve kalp sağlığını desteklediği biliniyor. Amerikan üniversitelerinde yapılan araştırmalar, vişnenin kötü kolesterol ve kan şekerini düşürdüğünü belirlemiş. Aynı zamanda kas ağrılarını azaltmaya fayda sağlayan, iyi bir uyku için gerekli olan bazı maddeler de vişnede mevcut.

ÖLÇÜLÜ VE FAYDALI

İster aç karna, ister akşam saatlerinde vişne yemek, ölçülü olduğu sürece çok faydalı. Bugün tam da mevsimi iken vişne konservesi ve vişne ile yapılan birkaç ilginç lezzet hakkında yazalım istiyorum. Bunlardan biri vişne tarhanası. Geçmiş yazılarımızda kızılcık ile yapılan şifalı tarhanadan bahsetmiştik. Aynı tarifi vişne ile deneyelim ve şifasını kış aylarına çorba olarak taşıyalım. Başlayalım mı? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

VİŞNE KONSERVESİ

MALZEMELER

5 kg vişne

2 kg toz şeker

5 lt su

YAPILIŞI: Vişneleri yıkayıp sap ve çekirdeklerinden ayıralım. Bir tencerede su ve şekeri 10 dakika kaynatalım. Vişneleri koyacağımız kavanozları ve kapakları bir tencerede kaynattığımız suya batırıp çıkartalım. Kavanozlara vişneleri pay edip üzerine kaynar haldeki şekerli suyu dökelim. Kapakları kapatıp silelim. Su dolu bir tencereye kavanozları dizip 10 dakika kaynatalım. Kavanozların ağzı aşağı gelecek şekilde bir beze kapatalım. Üzerini örtüp sabaha kadar dinlendirelim. Bu şekilde karanlık ve serin bir yerde 6 ay kadar saklayabiliriz. Afiyet olsun.

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VİŞNE TARHANASI

MALZEMELER

2 kg vişne

2 su bardağı yağsız süzme yoğurt

Aldığı kadar un

1 silme yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI: Vişneleri yıkayıp sap ve çekirdeklerinden ayıralım. Suyunu süzme için bir kaç saat bekletelim. Süzme yoğurt ve tuz ile karıştıralım, ezerek süzgeçten geçirelim. Üzerine yavaş yavaş un ilave edelim, yoğuralım. Karışımı iki gece, her gün tekrar yoğurarak dinlendirelim. Üçüncü gün hamuru küçük parçalar halinde lokmalayarak temiz bir bezin üzerine serelim. Hava alan, sıcak fakat doğrudan güneşin değmediği bir yerde kurutalım. Kuruyan tarhanayı elekten ezerek geçirip bez torbalara dolduralım. Afiyet olsun.

VİŞNE MUHALLEBİSİ

2 su bardağı çekirdeği alınmış vişne

1 su bardağı ve 5 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 su bardağı süt

Bir paket bisküvi

YAPILIŞI: Vişneleri, bir su bardağı şeker ile birlikte en küçük ocakta, kısık ateşte, ara ara karıştırarak eriyene kadar pişirelim ve süzelim. Ayrı bir yerde 5 yemek kaşığı şekeri süt ile karıştırıp kaynatalım. Nişastayı soğuk su ile gevşetip, süte ilave edelim. Bisküvileri küçük parçalara ayıralım. Kaselere sırasıyla önce muhallebiyi, sonra bisküvileri, en son da vişne peltesini koyalım. Buzdolabında 6 saat dinlendirelim. Afiyet olsun.