Yanınızdayız

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İdlib ve Azez’deki seyyar klinikler ile sevgi butikleri Suriyeli mültecilerin savaş acısını bir nebze olsun dindiriyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ramazan ayı ile birlikte yapılan yardımlar kapsamında yetimhanedeki çocuklara da iftar organizasyonu yapıldı.
Ramazan ayı ile birlikte yapılan yardımlar kapsamında yetimhanedeki çocuklara da iftar organizasyonu yapıldı.

Suriye’de 9. yılına giren iç savaşta milyonlarda kişi kendi ülkesinde mülteci konumuna düştü. Esed rejiminin saldırılarından kaçan halk, mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Yeni Şafak, savaşın yaralarını saran Türkiye’nin bölgedeki yardım faaliyetlerini yerinde inceledi. Çadır ve konteyner kentler, barınma alanları, sosyal ve tıbbi yardımların yanısıra eğitim faaliyetleriyle de Suriyelilerin her daim yanında olan Türkiye, şimdi de seyyar klinik çalışmasıyla yüzleri güldürüyor. Kızılay’ın hayata geçirdiği seyyar klinik projesi, hastanelere ulaşım güçlüğü çeken bölge halkına sağlık hizmetleri götürüyor. İçerisinde diş ve göz tedavi ünitelerini de barındıran seyyar klinikler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla birlikte terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ve Azez’de faaliyet gösteriyor. İçerisinde radyoloji teknik oda, laboratuvar, kan alma odası, göz kliniği, çocuk kliniği, dahiliye kliniği, kadın doğum kliniği ve acil muayene bölümlerinin bulunduğu mobil klinikler ile günde yaklaşık 500 kişiye ayakta tedavi hizmeti veriyor.

HASTANE KAPIMIZA GELDİ

Sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çeken Suriyeli ler, ayaklarına kadar gelen seyyar klinik hizmeti sayesinde tedavi görüyor. Burada görev alan doktorların tamamı Suriyeli.

Seyyar kliniklerin ilk durağı Azez’de bulunan Dostluk Kampı oldu. Bölgedeki hastanelere ulaşım zorluğu çeken Suriyeliler ayakta muayene edildi. Tamamında Suriyeli doktorların çalıştığı seyyar kliniklerdeki göz ünitesinde ilk muayene, 11 yaşındaki Sidra’ya yapıldı. Kızılay’a teşekkür eden Sidra’nın babası Mahmut el-Hüseyin, “Esed rejiminin bombardımanından kaçarak Türkiye’nin teröristlerden temizlediği Azez’e yerleştik. Bir ulaşım aracı olmadığı için hastaneye gidemiyorduk. Ancak şimdi hastane kampımıza kadar geldi. Burada kızımın gözlerini muayene ettirdik. Doktorlar da ücretsiz ilaç verdi” dedi.

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KLİNİKLERDE GÜNDE 500 HASTAYA BAKILIYOR

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi: “Suriye içerisinde 6 hastane ve 29 sağlık merkezi işletiyoruz. Yaklaşık 2 bin 152 personel sağlık alanında hizmet veriyor. Bunların 400’ü hekim, 800’ü ise hekim yardımcısı ve sağlık personelinden oluşuyor. Yeni dönem itibariyle sağlık hizmetini mobil hale getirdik. Hastaneye ulaşamayan mülteciler için sağlık hizmetleri yerinde sunulacak. Günde 500 hastaya hizmet verilerek bölgedeki savaş yaraları bir nebze de olsa kapatılmaya çalışılacak.”

  • Yetimlerin iftarı
  • Bir diğer yardım durağı İdlib’de bulunan Taybe Yetimhanesi oldu. İdlib’e düzenlenen hava saldırılarından kaçan 190 aile bu yetimhanede yaşıyor. Binadaki 690 kişinin 45’si çocuk. Ramazan ayı ile birlikte yapılan yardımlar kapsamında yetimhanedeki çocuklara da iftar organizasyonu yapıldı. Yetimhane sokaklarına kurulan masalarda yetim çocuklar, tuttukları oruçları hep bir ağızdan dualar ederek açtı. Yine yetimhane içerinde çocukların savaş psikolojisinden kurtulmaları için sosyal merkez açılışı da gerçekleştirildi. Burada kütüphane, dikiş evi ve satranç oynama odaları bulunuyor.

Çocuklar sevindi

İlk olarak 2017 yılında İdlib’de başlayan, ardından diğer bölgelere yayılan Sevgi Butik Mağazaları, Türk Kızılayına bağış olarak gelen giyim malzemelerini Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bab el Hava-Sarmade, İdlib, Azez, Bab, Cerablus ve Afrin’de açılan 6 adet sevgi butik mağazasıyla yüz binlerce kişi yeni giysilere ulaştı. Butiklerde bugüne kadar 438 bin 597 kişiye, 2 milyon 115 bin 198 adet giysi dağıtımının ücretsiz olarak yapıldığı öğrenildi.

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