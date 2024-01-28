Yarıyıl tatilinize renk katın

Türk Telekom, kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde hayatın her alanına dokunan çalışmalar gerçekleştiriyor. Türk Telekom yarıyıl tatili kapsamında düzenlediği programlarla öğrencilere eşsiz bir sanat deneyimi sunuyor. Karnelerini alan öğrenciler, birbirinden özel etkinliklerle tatillerine renk katma fırsatı buluyor. Tiyatrodan atölyelere, sinemadan çocuk operasına dopdolu bir program çocukları bekliyor. 4-12 yaş arası tüm çocukların ücretsiz katılabileceği atölyelerin de yer aldığı “Türk Telekom’la AKM’de Yarıyıl Bir Başka” etkinlikleri ile dopdolu bir tatil programı başlıyor. LEGO-Bricks 4 Kidz Robotik–Kodlama içerikli STEM Atölyesi ve Toyi Çocuk Atölyesi Türk Telekom’un AKM’de düzenlediği Bricks 4 Kidz ile Robotik LEGO atölyesi etkinliği, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye’sinde Bricks 4 Kidz Robotik LEGO atölyesi, 29, 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde 10:00- 17:00 saatleri arasında 5 farklı seansta düzenlenecek. Atölyeye 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Çocukların bir başka keyifli vakit geçirebilecekleri Toyi Oyun Atölyesi ile çocuklar, geri dönüşebilen malzemeleri eşsiz oyuncaklara dönüştürerek yaratıcılıklarını sergileyebilecekler. TOYİ ile oyun atölyesi; Türk Telekom Opera Salonu 3. Kat Fuaye’sinde 30 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde 11:00 ve15:00 arası çeşitli saatlerde olmak üzere iki seans olarak düzenlenecek.