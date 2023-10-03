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Hayat

Yavru Sumatra gergedanı mutlu etti

Endonezya'nın Lampung kentindeki Kambas Ulusal Parkı Sumatra Gergedanı Koruma Alanı'nda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Dış Haberler
04:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yavru Sumatra Gergedanı

Yavru Sumatra Gergedanı

Nesli tükenmekte olan yeni doğmuş bir dişi Sumatra gergedanı, annesi Ratu'nun yanında görülüyor.


#Sumatra
#gergedan
#yavru
2 saat önce
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