Yavru Sumatra gergedanı mutlu etti

Yavru Sumatra Gergedanı
Nesli tükenmekte olan yeni doğmuş bir dişi Sumatra gergedanı, annesi Ratu'nun yanında görülüyor.
Hayvan otlatırken dehşeti yaşadı: Üzerine düşen yıldırım boynundaki kolyeyi parçaladı
Ardahan'ın Posof ilçesinde yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen iki arkadaş yaralandı. 18 yaşındaki Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Hastanedeki tedavisi süren Can, "Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Boynumda taşıdığım altın olmayan zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi. DHA) FOTOĞRAFLI
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2 saat önce
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