Yaz mutfağının jokeri semizotu

Halk arasında “soğukluk” ya da “pirpirim” adlarıyla da bilinen semizotu, yeşil yapraklı bitkiler arasında çok yüksek Omega-3 içermesiyle özel bir yere sahiptir. Beyin gelişimi ve kalp damar sağlığı için oldukça önemli bu yağ asidi, daha çok balık, ceviz gibi yiyeceklerde bulunuyor. Sert toprakta kendiliğinden de yetişen bu lezzetli bitki, bize Omega-3’e rahatlıkla ulaşma imkanı veriyor.

HEM VİTAMİN HEM LEZZET

Eski çağlarda Anadolu’da siğil düşürmek için taşla ezilen, sinir sistemi hastalıklarını tedavi etmek için suyu içilen semizotu, bol miktarda A, C vitaminleri, potasyum ve kalsiyum içeriyor.

Henüz yaygın olarak tarımı yapılamıyor olsa da, doğada organik haliyle bulabildiğimiz bu sağlıklı sebzenin turşudan salataya, yemekten cacığa bir çok tarifi var. Avrupa’da semizotu salatalık, limon, kereviz sapı gibi bitkiler ya da elma, muz püreleri ve balla blenderdan geçirilerek içiliyor. İçine zencefil, zerdeçal, ananas ekleyerek bağışıklık artırıcı karışımlar hazırlanıyor. Dilerseniz, siz de kendi damak tadınıza uygun lezzetli içecekler yapabilirsiniz. Bugün bu tariflerden bahsedelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

SEMİZOTU MÜCVERİ

MALZEMELER

l 2 tane kabak

l 500 gram semizotu

l 2 yumurta

l Bir çay bardağı pirinç

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l Bir çay bardağı un

l Bir çay bardağı sıvı yağ

l Bir fiske tuz

l Bir fiske zencefil

l Bir fiske zerdeçal

l Bir fiske karabiber

YAPILIŞI

l Semizotunu yıkayıp ayıklayalım, ince ince doğrayalım. Kabakların üzerini kazıyıp rendeleyelim. Pirinci yıkayalım ve ıslatalım. Kabak, semizotu, pirinç, un ve yumurtayı karıştıralım. Tuz ve baharatları ilave edelim. Az yağ konulmuş tavayı kızdıralım. Kabaklı karışımı bir kepçe yardımıyla tavaya istediğimiz şekilde dökelim. Her iki yüzünü kızartalım. Afiyet olsun.

SEMİZOTU TURŞUSU (5 KG’LIK KAVANOZ İÇİN)

MALZEMELER

l 52 kg semizotu

l Bir baş sarımsak

l 3 yemek kaşığı kaya tuzu

l Bir tatlı kaşığı şeker

l 3 su bardağı sirke

l Aldığı kadar su (5-6 su bardağı kadar)

l Yarım bağ dere otu

YAPILIŞI

l Semizotunu yıkayalım ve süzülmesi için bekletelim. Ayrı bir yerde suyu tuz ve şeker ile birlikte ısıtalım. Sarımsakları soyalım. Kaynar su ile çalkaladığımız kavanozun dibine sarımsakların yarısını yerleştirelim. Üzerine semizotunun bir kısmını ilave edip kalan sarımsakları koyalım. Üzerini tekrar semizotu ile dolduralım. En üste bir kaç diş sarımsak ile saplarıyla birlikte dereotunu koyalım. Sirkeyi tuzlu su ile karıştıralım. Sirkeli suyu kavanoza dolduralım. Kavanozun ağzını kapatıp karanlık bir yerde 20 gün bekletelim. Turşumuz hazırdır. Afiyet olsun.

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SEMİZOTU YEMEĞİ

l Yarım kg semizotu l Bir baş kuru soğan l Bir yemek kaşığı salça l 3 yemek kaşığı bulgur l Bir fiske tuz l Bir kase yoğurt l İki diş sarımsak l Bir yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

l Semizotunu yıkayıp ayıklayalım,elimizle parçlayalım. Kuru soğanı kuş gözü doğrayalım. Bir tencerede soğanı yağ ile kavurup salça ekleyelim. Bulguru ilave edelim. Üzerine semizotunu ekleyip karıştıralım. Bir iki çay bardağı su ekleyip pişirelim. Ayrı bir yerde sarımsakları ezip yoğurt ile karıştıralım. Semizotunu tabağa aldığımızda üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Afiyet olsun.