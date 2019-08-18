Hayat Yazın vazgeçilmezibuz gibi ayran
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Yazın vazgeçilmezi buz gibi ayran

Yoğurttan yapıldığı için probiyotik bakteriler, kalsiyum ve protein açısından da oldukça zengin bir içecek ayran. Zayıflamak ve kas sistemini geliştirmek için yapılan diyetlerde bolca yer buluyor. Biz de bugün ayranı şifa için içelim.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Ayran
Ayran

Yazın sıcak günleri bizi serin ve rahatlatıcı içeceklere yöneltiyor. Çoğu soğuk içecek gaz ve şeker içermesi sebebiyle kan şekeri ve tansiyon dengesini olumsuz etkiliyor, daha da fazlası kilo artışına neden oluyor.

Türk Mutfağı’nda yüzyıllardır içene ferahlık veren hoş bir içecek var: ayran. Orta Asya bozkırlarından beri bilinen bu içecek öyle sevilmiş ve benimsenmiş ki deyimler türetilmiş. Örneğin çok öfkelenen birini tanımlarken “ayranı kabardı”, bir şıpsevdiyi anlatırken “ayran gönüllü” denmiş.

İLKBAHAR KUTLAMASINDA VAR

Eski Türk geleneklerinde ayran ve bahar arasında bir ilişki bulunuyor. Kırgız Türkleri, Kazan Türkleri bugün hala yer yer, ilkbaharın ilk şimşeği çaktığında yapıların, ağaçların etrafına ayran dökerek bir tören yaparlar. Hakas Türklerinin ise” tun payram “adını verdikleri bir ilkbahar kutlamasında kazan kazan ayran yapılır ve o gün şifa için hepsi içilir.

Yoğurttan yapıldığı için probiyotik bakteriler, kalsiyum ve protein açısından da oldukça zengin bir içecek ayran. Zayıflamak ve kas sistemini geliştirmek için yapılan diyetlerde bolca yer buluyor. Biz de bugün ayranı şifa için içelim. Üstelik bu tariflerle renkli ayranlar yaparak çocukların da ilgisini çekecek, onları sağlıklı içeceklere yöneltiyor olacağız. Gelin birlikte birbirinden farklı ayran tarifleriyle mutfağımızı şenlendirelim. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

SALATALIKLI AYRAN

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MALZEMELER

2 büyük salatalık kabuğu

Bir kase yoğurt

Bir fiske tuz

3 bardak su

YAPILIŞI: Salatalık kabuklarını blenderdan geçirelim ve suyunu sıkalım. Yoğurt, salatalık suyu, tuz ve suyu mikser yardımıyla kabarana kadar çırpalım. Afiyet olsun.

REYHANLI AYRAN

MALZEMELER

Bir kase yoğurt

2-3 dal reyhan

3 bardak su

Bir fiske tuz

YAPILIŞI: Suyu kabarcıklar oluşana kadar ısıtalım. Reyhan dallarını içine batırıp rengini vermesini bekleyelim. Dalları çıkartalım ve soğutalım. Ayran, tuz ve reyhan suyunu iyice çırpalım. Afiyet olsun.

ÇENGELKÖY AYRANI

MALZEMELER

2 salatalık

Bir kase süzme yoğurt

5 yaprak nane

2 dal fesleğen

Tuz

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Salatalıkları ince ince rendeleyelim. Nane, fesleğen ve salatalığı blenderdan geçirelim. Ortaya çıkan suyu 3 su bardağı su ile karıştıralım. Tuz ilave edelim. Süzme yoğurda ekleyip iyice çırpalım. Afiyet olsun.

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ŞALGAMLI AYRAN

MALZEMELER

Bir kase yoğurt

Bir su bardağı şalgam suyu

Bir su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi iyice çırpalım. Bu tarifte su yerine maden suyu, şalgam suyu yerine kırmızı pancar rendesi kullanılabilir. Her ikisi de tatlı bir pembe renkte olacaktır.

LASSI (HINT AYRANI)

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

Yarım mango

Bir fiske kakule

Buz

Bir tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI: Mangoyu küçük küçük doğrayalım. Süt, yoğurt, bal ve mango parçalarını blenderdan geçirelim. Kıvamı vermek için içine istediğimiz kadar buz atalım. Afiyet olsun.

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