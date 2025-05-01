Yazma Mushaflar’ın hat ve tezhibi konuşuldu

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Rami Kütüphanesi’nde “Hattı ve Tezhibiyle Yazma Mushaflar” konferansı ve sergi gezisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı ve yazar Prof. Dr. Uğur Derman, konferansta yaptığı konuşmada, en fazla yazılan yazma eserlerin “Mushaflar” olduğunu belirterek, “Matbaa bize 1729’da intikal etmiş. Bu zaman içinde de hiçbir surette Mushaf basılması düşünülmemiş” dedi. El yazması Mushaf döneminin 20. asra kadar devam ettiğini dile getiren Uğur Derman, “Satın almak kelimesi Kur’an-ı Kerim için kullanılmaz, ‘hediyesi’ diye bahsedilirdi” ifadesini kullandı.
TEZHİP SANATI HAT SANATINDAN DAHA ESKİ
Programın ikinci kısımda konuşan Prof. Dr. Çiçek Derman ise tezhip sanatının hat sanatından çok daha eski bir geçmişe, Uygur Türklerine kadar uzanan bir tarihe sahip olduğunu, ancak ortaya çıkışının ve birbirinden güzel üslupların doğmasının İslamiyet’in kabulüyle olduğunu anlattı. Soru-cevap etkinliğiyle sona eren konferansın ardından TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz’ın katılımıyla, uzmanlar eşliğinde Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan, vakfettikleri Mushaflardan oluşan “Sultanların Mushafları” sergisi gezildi.