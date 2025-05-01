Yazma Mushaflar’ın hat ve tezhibi konuşuldu

Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından Rami Kütüphanesi’nde “Hattı ve Tezhibiyle Yazma Mushaflar” konferansı ve sergi gezisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçı ve yazar Prof. Dr. Uğur Derman, konferansta yaptığı konuşmada, en fazla yazılan yazma eserlerin “Mushaflar” olduğunu belirterek, “Matbaa bize 1729’da intikal etmiş. Bu zaman içinde de hiçbir surette Mushaf basılması düşünülmemiş” dedi. El yazması Mushaf döneminin 20. asra kadar devam ettiğini dile getiren Uğur Derman, “Satın almak kelimesi Kur’an-ı Kerim için kullanılmaz, ‘hediyesi’ diye bahsedilirdi” ifadesini kullandı.