Yemek peşinde tadında yolculuk

Şef- Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek’in sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak hazırladığı “Tadında Yolculuk” kitabı, okuyucusuyla buluştu. Coğrafi açıdan birbirlerine uzak olmalarına rağmen mutfak kültürü açısından benzer özellikler taşıyan Akdeniz Bölgesi’nin ve Kaliforniya’nın en lezzetli tariflerinin yer aldığı “Tadında Yolculuk” kitabı birbirinden lezzetli ve pratik tarifleri içeriyor.

Remzi Kitabevi tarafından piyasaya sürülen “Tadında Yolculuk”, Kaliforniya’dan Akdeniz’e uzanan yolculuğu lezzetli bir dille anlatıyor. Seyahat ve yemek kültürünü farklı coğrafyalar üzerinden anlatıp, harmanlayan kitap; sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak oluşturuldu.

Tadında yolculuk

BAŞUCUNUZDAKİ LEZZET ARŞİVİ

Şef- Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek’in Kaliforniya’dan Akdeniz’e uzanan; bölgesel tatları anlattığı ve tariflerle zenginleştirdiği “Tadında Yolculuk” kitabı, okuyucularının başucu arşivi olmaya aday. Doğal yollardan beslenmeye geri dönüş ve dalından sofraya felsefesinden ilhamla kitabı yazmaya başladıklarını söyleyen Tadında Yolculuk’un yazarlarından ünlü şef-yazar Jale Balcı, tariflerin birbiri ile uyumlu olması için çok özendiklerini belirtti. “Okuyucularımız tariflerimizi rahatlıkla uygulayabilecek” diyen Balcı, şunları kaydetti: “Lezzet düşkünlerinin tariflerimizi kolaylıkla yapabilmesi ve sofralarında yer alarak misafirlerine ya da aile üyelerine tattırması, benim için büyük bir onur. Aslında amacımız; son zamanlarda artan sosyal medya çılgınlığından bir nebze de olsa uzaklaşarak eskiden olduğu gibi insanların kitaptan tarif yapmalarını sağlamak.”

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HERKESE GÖRE BİR TARİF VAR

Kaliforniya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk damak tadına uygun tariflerin kitapta yer aldığını söyleyen Hande Çilek, “Özellikle son dönemde vegan beslenme alışkanlığı oldukça arttı. Kaliforniya’da da vegan yemekler ve restoranlar oldukça popüler. Dolayısıyla kitapta veganlara yönelik çok güzel tariflere yer verdik. Aynı zamanda laktoz duyarlılığı olanların da rahatlıkla tüketebileceği sebze-meyve içerikli tarifler yer alıyor. Tadında Yolculuk kitabı okuyucularını Akdeniz’den çok uzaklara Kaliforniya’ya kadar götürüyor ve Kaliforniya’nın Asya ve Meksika ezgileri içeren füzyon mutfağı ile buluşturuyor. Tarifler Türk damak tadına en çok hitap eden, yapması pratik ve 7’den 70’e her yaş grubunun rahatlıkla tüketeceği lezzetler” dedi.

Çocuklar bunları mutlaka yiyin

Çocuklar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları sayesinde hayatlarının sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önleyebilir. Türkiye’nin mutfak yardımcı ürünleri alanında önde gelen markası Koroplast, ebeveynler için Diyetisyen Ferin Batman’dan “çocukların yemesi gereken 10 besin önerisini” yayınladı.

YULAF EZMESİ: Harika bir kahvaltı seçeneği olup vitamin B, demir, çinko ve kalsiyum deposu. Karbonhidrat ve lif dolu eski tip yulaf ve çorbalar, hareketli çocuklar için hızlı enerji sağlar.

Harika bir kahvaltı seçeneği olup vitamin B, demir, çinko ve kalsiyum deposu. Karbonhidrat ve lif dolu eski tip yulaf ve çorbalar, hareketli çocuklar için hızlı enerji sağlar. YUMURTA: Yumurta protein kaynağıdır. Sağlıklı bir diyet için çocukların da gereksinimleri kadar et, balık, yumurta, baklagiller, fındık gibi protein kaynaklarını almaları çok önemli.

Yumurta protein kaynağıdır. Sağlıklı bir diyet için çocukların da gereksinimleri kadar et, balık, yumurta, baklagiller, fındık gibi protein kaynaklarını almaları çok önemli. FINDIK VE CEVİZ: Çocukların hem yağa (trans yağ hariç) hem de proteine ihtiyaçları olduğundan, kabuklu yemişler çocuklar için faydalı besinlerdir.

Çocukların hem yağa (trans yağ hariç) hem de proteine ihtiyaçları olduğundan, kabuklu yemişler çocuklar için faydalı besinlerdir. SÜT ÜRÜNLERİ: Çocukların süt ürünleri tüketimini arttırıp menüsüne yoğurt da ilave edilmelidir.

Çocukların süt ürünleri tüketimini arttırıp menüsüne yoğurt da ilave edilmelidir. BALIK: Omega 3, içeriği ile çocukluk döneminden itibaren çocuğunuzu kronik hastalıklardan korur, beyin gelişimine katkı sağlar, yüksek protein içeriği ile büyümesini destekler.

Omega 3, içeriği ile çocukluk döneminden itibaren çocuğunuzu kronik hastalıklardan korur, beyin gelişimine katkı sağlar, yüksek protein içeriği ile büyümesini destekler. BROKOLİ: Brokoli hem yetişkin hem çocuklar için en faydalı sebzelerden biri.

Brokoli hem yetişkin hem çocuklar için en faydalı sebzelerden biri. C VİTAMİNİ DEPOSU MEYVELER: Güçlü bir bağışıklık sistemi ve vücudu toksinlerden arındırmak için çocukların yüksek C vitamini ihtiyacı da karşılanmalıdır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi ve vücudu toksinlerden arındırmak için çocukların yüksek C vitamini ihtiyacı da karşılanmalıdır. RAFİNE EDİLMİŞ TAHIL ÜRÜNLERİ: En iyi besin kepekli hububatlarda bulunur. Kahverengi pirinç ve kepekli buğday ekmeği lif, mineral ve vitamin bakımından beyaz türlerinden daha üstündür.

En iyi besin kepekli hububatlarda bulunur. Kahverengi pirinç ve kepekli buğday ekmeği lif, mineral ve vitamin bakımından beyaz türlerinden daha üstündür. PROTEİN: Gelişme çağındaki çocukların gelişimlerinin devam etmesi için proteine ihtiyaçları vardır. Baklagiller, fındık veya et, balık, tavuk ve hindi bu iyi seçimlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Gelişme çağındaki çocukların gelişimlerinin devam etmesi için proteine ihtiyaçları vardır. Baklagiller, fındık veya et, balık, tavuk ve hindi bu iyi seçimlerden bazıları olarak öne çıkıyor. KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Sebze sevmeyen çocuklar için koyu yeşil yapraklı sebzeler ilave edilmiş çorbalar, smoothie, börek, omlet tercih edilebilir.





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