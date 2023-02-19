Yeniden Hayat Lokantası depremzedelerin hizmetinde.

Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ve bölgede emek veren herkesin sıcak yemeğe ulaşımı için kolları sıvamıştı. Ardından Akkor ve ekibi, “Gelecek günler için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle dört günde Yeniden Hayat Lokantası’nı kurguladı. Depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı sahibinden 6 aylık ücreti mukabilinde kiralayan ekip, burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn etti ve lokantanın yanında yer alan alanı da ücretsiz bir kafe olarak hizmete açtı.