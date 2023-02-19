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Hayat

Yeniden Hayat Lokantası depremzedelerin hizmetinde

Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ve bölgede emek veren herkesin sıcak yemeğe ulaşımı için kolları sıvamıştı. Ardından Akkor ve ekibi, “Gelecek günler için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle dört günde Yeniden Hayat Lokantası’nı kurguladı. Depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı sahibinden 6 aylık ücreti mukabilinde kiralayan ekip, burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn etti ve lokantanın yanında yer alan alanı da ücretsiz bir kafe olarak hizmete açtı.

Latife Beyza Turgut
Latife Beyza Turgut
04:45 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeniden Hayat Lokantası depremzedelerin hizmetinde.

Yeniden Hayat Lokantası depremzedelerin hizmetinde.

Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ve bölgede emek veren herkesin sıcak yemeğe ulaşımı için kolları sıvamıştı. Ardından Akkor ve ekibi, “Gelecek günler için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle dört günde Yeniden Hayat Lokantası’nı kurguladı. Depremden etkilenmemiş ve güvenli olan bir lokantayı sahibinden 6 aylık ücreti mukabilinde kiralayan ekip, burayı ücretsiz bir lokanta olarak dizayn etti ve lokantanın yanında yer alan alanı da ücretsiz bir kafe olarak hizmete açtı.


#Ömür Akkor
#Yeniden Hayat Lokantası
#Deprem
17 dakika önce
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Yeniden Hayat Lokantası depremzedelerin hizmetinde
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