Hayat Yerli ilaç üretimi kararı balık pulu hastalarını sevindirdi
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Yerli ilaç üretimi kararı 'balık pulu' hastalarını sevindirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın halk arasında 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' tedavisinde kullanılan ilacın piyasaya sürüleceğini açıklaması, bu hastalıkla mücadele edenleri sevindirdi. İzmir'de yaşayan iktiyozis hastası Kayra Uzman'ın (11) annesi Süheyla Uzman, "Bu haberle yüzümüz güldü. Umarım tüm iktiyozis hastalarına umut olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
İktiyozis hastası Kayra Uzman.
İktiyozis hastası Kayra Uzman.

'Balık pulu' hastalığı olarak bilinen 'iktiyozis'in tedavisinde kullanılan ilacın üretiminin durdurulması üzerine yerli üretim için harekete geçildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecek. Manisa Turgutlu'da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz" dedi.

Bu açıklamanın ardından iktiyozisle mücadele eden aileler de sevinç yaşadı.

Kremlerle yaşıyorlar

İzmir'de yaşayan iktiyozis hastası Kayra Uzman'ın annesi Süheyla Uzman da karardan mutluluk duyduklarını söyledi. Vücudunun birçok yerinde kanamalı ve şiddetli kaşıntılı yaraları bulunan, sürekli krem kullanmak zorunda kalan Kayra için bu haberle tedavisi yolunda umut ışığı doğdu.

İktiyozis hastalarının sürekli krem kullanması gerektiğini dile getiren Süheyla Uzman, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kayra, ben ve krem çantamız sürekli bir arada dolaşıyoruz. Arkadaşlarıyla sokakta oyun bile oynamayı istemiyor; çünkü akran zorbalığına maruz kalıyor. Vücudundaki yaralardan dolayı dışarıda şort, terlik giymiyor. Ancak bakanlığımız tarafından yapılan açıklama bizleri çok mutlu etti. Böyle bir ilacın varlığını aslında bilmiyordum, yeni öğrendim. Bu karara çok sevindim. İlaç ilk olarak Manisa Turgutlu bölgesine gönderilecekmiş. Biz de İzmir'de yaşadığımız için bu ilacı zamanında kullanabiliriz, diye düşünüyorum. Bu ilaç bizim için büyük umut oldu. Umarım Kayra da tüm iktiyozis hastası çocuklar da bu ilaç sayesinde sağlığına kavuşur."

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