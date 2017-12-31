Yeşil mercimek sofralara bereket katıyor

Sağlıklı bir yaşamın ilk şartı doğru beslenmek. İnsan vücudunun önemli bir bölümü proteinlerden oluşuyor. Proteinleri ise et, yumurta gibi besinlerle temin etmemiz gerekiyor. Bu besinlere alternatif bir de Türk Mutfağı’nda önemli bir yere sahip olan kurubaklagiller var. Kış akşamlarının ana yemeklerinden biri muhakkak kuru fasulye pilav ikilisidir. Bunların yanında başka bir kurubaklagil olan yeşil mercimek, bolca potasyum, kalsiyum, demir ve B grubu vitaminlerine sahip.

12 BİN YIL ÖNCE DE TÜKETİLİYOR

Bundan yaklaşık 12 bin yıl önceden beri insanlar tarafından tüketilen yeşil mercimeğe dair söylencelerden birine Tokat’ın Zile ilçesinde rastlarız. Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarında bir taş mercimek tarlası vardır. Efsaneye göre Güllü adındaki genç bir hanım kocası öldükten sonra üvey babasının evine döner. Güllü’yü istemeyen üvey baba onu, kucağında çocuğu ile türbe yakınlarındaki tarlaya sürer. Yoksulluk içinde aç susuz günlerce tarlayı işleyen Güllü çocuğu hastalanınca doktora gitmek istese de üvey baba “mercimekler ekilince” cevabını verir. Sırtında mercimek çuvalı ile tarlaya gelen Güllü mercimekleri ekmeden bebeği ölür. Bunun üzerine ettiği ahlar sebebiyle yeşil mercimekler yeşil taşa dönüşür. O gün bugündür bu türbede dua edenler Güllü’yü de anarlar.

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HİNDİSTAN’DA RİTÜEL YEMEĞİ

Mercimek bir fakir aşı olarak, tek başına hem karbonhidrat, hem de protein ihtiyacını karşılayabildiğinden yıllarca Anadolu’nun sofralarına bereket kattı. Çorbadan pilava bir çok farklı şekilde yemeği yapılan yeşil mercimeğin, Hindistan’dan İrlanda’ya bir ritüel yemeği olduğu da biliniyor. Önem veriliyor, saygı görüyor. Bugün, bu bereketli ve değerli emektardan bahsedip, birkaç tarif verelim istedim.

Yeşil mercimekli bulgur pilavı

Malzemeler

■ 1 su bardağı yeşil mercimek

■ 2 yeşil soğan

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■ Yarım demet maydanoz

■ Yarım demet dereotu

■ 1 çuşka biberi

■ 1 etli yeşil biber

■ 2-3 adet ince salatalık turşusu veya yeşil domates turşusu

■ Zeytinyağı ve limon suyu

■ 1 tatlı kaşığı tuz

Yeşil mercimek salatası

: Mercimeklerimizi iki bardak su ile 10 dkaika haşlayalım ve soğuk sudan geçirelim. Soğanımızı ince ince doğrayıp tereyağında kavuralım. Mercimeği ve bulguru ekleyip karıştıralım. Tuz ve baharatı ilave edelim. 3-4 su bardağı ılık su ekleyip kısık ateşte pişirelim.

Yeşil mercimek salatası

■ 1 su bardağı yeşil mercimek

■ 2 yeşil soğan

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■ Yarım demet maydanoz

■ Yarım demet dereotu

■ 1 çuşka biberi

■ 1 etli yeşil biber

■ 2-3 adet ince salatalık turşusu veya yeşil domates turşusu

■ Zeytinyağı ve limon suyu

■ 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı: Mercimeklerimizi 2 su bardağı su ile 10 -15 dakika haşlayalım ve soğuk sudan geçirelim. Yeşilliklerimizi yıkayıp doğrayalım. Biberlerimizi şeritler halinde doğrayalım. Turşularımızı doğrayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve zeytinyağı, tuz ilave edilmiş limon suyunu gezdirelim.

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Çatal

Yapılışı: Yeşil mercimeği yıkayalım ve 2 su bardağı su ile kaynatalım. Suyu azaldıkça içine birer çay bardağı soğuk su ilave edelim. Ve bunu 4-6 kez tekrar edelim. Yeşil mercimekler yumuşamaya başlayınca yarmamızı ilave edelim, pişirelim. Tuzu ve baharatları ekleyelim. Tereyağında kavurduğumuz soğanı çorbamıza ilave edelim.