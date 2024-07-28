Yöresel domateslerle çeşit çeşit lezzetler

15. yüzyıl sonlarında Güney Amerika’nın yerlileri tarafından tüketilen domatesler, İspanyol gemiciler sayesinde önce buraya geldi. Uzun yıllar zehirli olduğundan şüphe edilen domatesin Avrupa’daki ilk durağında kalışı da uzun... Osmanlı 18.yüzyılda domatesi tanıdı. Dünyadaki bitkilerin yarısından fazlasının yetiştiği bereketli hilalin dışından gelen bu bitkiye o zamanlar “frenk patlıcanı” deniyordu. Yıllar geçtikçe Türk mutfağının temel soslarından birine, salçaya dönüşüp yerini sağlamlaştıran bu lezzetli bitki, Anadolu toprağında başka başka çeşitlere evrildi. Artık her yörede, oraya has, lezzetli domatesler var. Ben şöyle bir listesini çıkarmaya çalıştım. Ve eminim çoğu da eksiktir. Ülkemizde Ayaş domatesi, Alakır etlisi domates, Isparta domatesi, Lice domatesi, Maniye, Kayseri karahıdır, Çanakkale domatesi, Pembe domates, İzmir siyahı, Finike bardak domatesi, Sırık domates, Oturak domates, Koyulhisar domatesi, Burdur domatesi, Sarı domates, Söbü domat, Armut domates, Manastır domatesi olmak üzere yirmiye yakın yerel domates çeşidi var. Sıklıkla yerel tohum üretiminin yasaklandığı, domates tohumlarının da İsrail’den alındığı yönünde haberler okuyoruz. Elbette bu bizi, hem ata tohumların kaybı hem de İsrail’le ticaret açısından rahatsız ediyor. Ayrıca İsrail’den alınan tohuma ne kadar güvenebiliriz sorusunu da akla getiriyor. Konuyu biraz araştırdım. Yerel tohum üretiminin kısıtlanmasıyla ilgili yasa 1980 darbesinden sonra çıkarılmış. Fakat elden ele tohum takasına dair uzmanların yaygın endişesi, bazı tohum türlerinin diğerlerinden daha yaygınlaşıp onları yok edebilecek olmasıyla ilgili. Yani İzmir’in domatesi İzmir’de, Kars’ın domatesi Kars’ta ekilmeli. Böylece hem türler korunabilir hem de menşe alınarak tescil edilebilir. Gelelim İsrail ve domates tohumları meselesine. TÜİK verilerine göre, ülkemiz domates tohumlarını en çok Rusya’dan alıyor. Tayland ve Hindistan da domates tohumları ithal edilen diğer ülkeler. Elbette, mevcut sorunlarımızı çözüp yerel tohumları çoğaltmak, organik mis kokulu domateslerimize tekrar kavuşmak, hatta onları dünyaya tanıtıp alan değil satan olmak istiyoruz. İnşallah buğday tohumlarında gösterilen başarı, tüm sebze meyve ve tahıllar, baklagiller için de gerçekleşir. Domatesi ülkecek çok sevip tükettiğimiz bir gerçek. Neler yapmış, nasıl yemeğe dönüştürmüşüz, şöyle bir bakalım, bugün birkaç domatesli tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.