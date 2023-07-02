Yöresel kreplerin tadına doyum olmuyor

Ortak kültürümüzün ortak tarifleri her gün başka bir biçimde karışımıza çıkıyor. Avrupa’da sevilerek tüketilen “baghrir” Fas mutfağına ait bir krep çeşidi. Gözenekleriyle meşhur bu krebin fotoğrafını görür görmez onu Türk mutfağından hatırlayacaksınız. Evet o akıtmanın ta kendisi veya bazı yörelerdeki adıyla cızlak. Malzeme açısından belki bir fark var: Baghrir yapılırken içine irmik ekleniyor. Bu yönüyle bizim Hatayımızın meşhur taş kadayıfına da oldukça benziyor. Hatta eğer evde taş kadayıf yapmak isterseniz, baghrir pankekleri oldukça çok işinize yarayabilir. Her ne kadar bir çeşit krep olarak literatüre girmişse de, krepten küçük, avuç içi kadar pişirilmiş halleri de olabiliyor.

İster ana yemek ister tatlı

Krep Avrupalıların verdiği ad ile ince ve anında pişirilmiş bir tatlı tabağı boyutunda yufkacıklar. Nötr lezzeti sebebiyle hem kahvaltıda, hem çay saatinde, hem de ana yemekte veya ordövr hazırlarken kullanılabilirler. Örneğin, içine kavurma sarıp üzerine kaşar rendeleyip birkaç dakika fırınlar ve sunarsanız harika bir ana yemek elde etmiş olursunuz veya ton balığı, somon gibi balıkları lezzetlendirip krep dürüm yapıp dilimler, ardından yumurta ve galeta ununa bulayıp kızartırsanız güzel ordövrler elde edebilirsiniz. Ya da üzerine reçel veya çikolata sürerek tatlıya dönüştürebilirsiniz. Bunların hepsi cızlak ve baghrir için de geçerlidir. Aralarındaki fark cızlak, akıtma veya baghririn daha az pişmesi, dolayısıyla daha yumuşak, sulu bir hamur niteliği taşımasıdır. Günümüzde özellikle kahvaltıda, belki daha hızlı hazırlandığı için krep cızlağın, akıtmanın yerini aldı. Yeni nesil hiç yapmamış bile olabilir. Bugün bu sebeple cızlak, akıtma ve baghrir tariflerini birlikte vererek gerisini hayal gücünüze bırakmak istedim. Sağlıklı, mutlu bir pazar günü dilerim.

Akıtma

MALZEMELER:

*1 su bardağı un

*2 yumurta

*1 çay kaşığı tuz

*1,5 su bardağı süt

*3 yemek kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI:

Bir kabın içerisinde yumurtayı süt ile karıştıralım, tuzu ve yağı ilave edelim.Üzerine yavaş yavaş unu ekleyelim. Koyu bir ayran kıvamını aldığında un eklemeyi bırakalım ve hamuru 10 dakika dinlendirelim. Bir tavaya çok az yağ ekleyelim.Dinlendirdiğimiz akıtma hamurunu kepçe yardımıyla tavaya mümkün olduğu kadar ince yayıp her iki yüzünü de pişirelim. Akıtmayı kahvaltılıklarla, sotelerle ve kremalarla servise alabiliriz. Afiyet olsun.





Baghrir

MALZEMELER:

* 100 gram irmik

* Yarım su bardağı un

* Bir çay kaşığı kuru maya

* Bir fiske tuz

* Bir fiske şeker

* 2 su bardağı su

* 2 çay kaşığı kabartma tozu





YAPILIŞI:

İrmik, un, tuz, şeker, kabartma tozu ve kuru mayayı karıştıralım. Üzerine yavaş yavaş suyu ilave ederek koyu ayran kıvamında bir hamur elde edelim. Hamuru mutfak robotundan veya blenderdan geçirelim. 15 dakika dinlendirelim. Kızdırılmış bir tavaya kepçe yardımıyla avuç içi büyüklüğünde dökelim. Bir yüzünü pişirelim ve ocaktan alalım. Reçel, bal, çikolata gibi tatlılarla servise alabiliriz. Afiyet olsun.

Cızlak

MALZEMELER:

*1 su bardağı un

*1 çay kaşığı toz maya

*1 çay kaşığı tuz

*1, 5 su bardağı su

*3 yemek kaşığı tereyağı





YAPILIŞI:

Un, maya, tuz ve su ile koyu ayran kıvamında bir hamur hazırlayalım ve mayalanmaya bırakalım.Bir krep tavasını ısıtıp çok az yağlayalım. Göz göz olan hamuru bir kepçe yardımıyla mümkün olduğunca ince tavaya dökelim. Bir yüzü piştikten sonra diğer yüzünü çevirip pişirelim. Ocaktan aldığımız cızlakları tereyağıyla yağlayıp üst üste dizelim. Reçel, peynir, yumurta vb ile kahvaltı için servise alabiliriz. Afiyet olsun.







