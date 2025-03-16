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YTÜ'nün Fikri Araştırmalar Kulübü’nden dev iftar sofrası: 3 bin 100 öğrenci aynı sofrada buluştu

YTÜ'nün Fikri Araştırmalar Kulübü’nden dev iftar sofrası: 3 bin 100 öğrenci aynı sofrada buluştu

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
15:0716/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yıldız Teknik Üniversitesi Fikri Araştırmalar Kulübü’nün düzenlediği iftar programında yüzlerce öğrenci aynı iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından cemaatle akşam namazı kılındı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fikri Araştırmalar Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği iftarında 2. Geleneksel YTÜ Fark İftarı'nda 3 bin 100 öğrenci birlikte oruçlarını açtı.

Kur’an tilâvetiyle başlayan program, iftarın ardından cemaatle kılınan akşam namazıyla ve ikramlarla devam etti. Davutpaşa Kampüsü Etkinlik (Festival) Alanı’nda düzenlenen programda çekilen görüntüler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, iftar programına katılan gençlerle selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik etti.

Osmanlı zamanından beri geleneksel hale gelen “diş kirası” kültürünü yaşatmak adına misafirlere gül ve elmalı hibisküs çayı, çikolata, hurmalı kurabiye ve özel olarak hazırlanan kartlıklar paketlerle hediye edildi.


#ODTÜ
#YTÜ
#FARK

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