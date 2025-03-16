YTÜ'nün Fikri Araştırmalar Kulübü’nden dev iftar sofrası: 3 bin 100 öğrenci aynı sofrada buluştu

2️⃣ Soframıza misafir olup gönül birlikteliğimizi pekiştiren tüm kardeşlerimize, emeğini ve vaktini bu güzel organizasyona adayan ekip arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yıldız’ımızda bu güzel muhabbet ortamını yaşatmaya devam edeceğiz. #ytuFARKiftarı pic.twitter.com/pB8hTwiGec