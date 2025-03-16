ODTÜ'deki kampüs iftarına komünist hazımsızlığı

ODTÜ'de iftar programı düzenleyen ve ardından kampüs bahçesinde cemaatle namaz kılan gençler Türkiye Komünist Parti Gençlik Örgütü'nün hedefi oldu. Kampüste namaz kılınması ve hatta iftar açılmasını bile hazmedemeyen bir grup sözde komünist üniversite binasına provokatif pankart astı. Asılan pankartta "Cihatçı çetelere geçit yok" yazıldı. Sözde komünistlerin kışkırtmalarına gelmeyen ODTÜ'lü gençler, iftar programı ve cemaatle kılanan namazın ardından programlarını sonlandırdı.