ODTÜ'deki kampüs iftarına komünist hazımsızlığı

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Türkiye'de pek çok üniversite kampüs iftarlarında aynı sofranın etrafında buluşmaya devam ediyor. Toplu iftar programlarından ortaya çıkan güzel görüntüler sosyal medyada takdir görülürken bazı kesimlerin ise hedefi oldu. Türkiye Komünist Partisi Gençlik Örgütü, ODTÜ’de iftar yapıp cemaatle namaz kılan gençleri hazmedemeyerek okul binasına provokatif pankart astı.
ODTÜ'de iftar programı düzenleyen ve ardından kampüs bahçesinde cemaatle namaz kılan gençler Türkiye Komünist Parti Gençlik Örgütü'nün hedefi oldu. Kampüste namaz kılınması ve hatta iftar açılmasını bile hazmedemeyen bir grup sözde komünist üniversite binasına provokatif pankart astı. Asılan pankartta "Cihatçı çetelere geçit yok" yazıldı. Sözde komünistlerin kışkırtmalarına gelmeyen ODTÜ'lü gençler, iftar programı ve cemaatle kılanan namazın ardından programlarını sonlandırdı.