Hayat Zarifoğlunun sekiz şiiri ilk kez bu kitapta Hızla Akan Mızrak Ketebe Yayınlarından çıktı
KÜLTÜR SANAT

Zarifoğlu’nun sekiz şiiri ilk kez bu kitapta: 'Hızla Akan Mızrak' Ketebe Yayınları’ndan çıktı

Cahit Zarifoğlu’nun bütün şiirlerinin toplandığı “Hızla Akan Mızrak” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Usta şairin daha önce sadece mahalli gazete ve dergilerde yayımlanan 8 şiiri de ilk kez bu kitapta yer alıyor. Zarifoğlu şiirlerine aşina okur için hediye niteliğindeki bu yeni şiirler, şairi yeni tanıyanlar içinse eksiksiz okuma imkânı sunacak.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Zarifoğlu’nun sekiz şiiri ilk kez bu kitapta: Hızla Akan Mızrak Ketebe Yayınları’ndan çıktı
​Cahit Zarifoğlu’nun bütün şiirlerinin toplandığı “Hızla Akan Mızrak” Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

Cahit Zarifoğlu’nun bütün şiirlerinin toplandığı “Hızla Akan Mızrak” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Eserde, “İşaret Çocukları”, “Yedi Güzel Adam”, “Menziller”, “Korku ve Yakarış” kitaplarının yanı sıra “Kitaplara Girmeyen Şiirler” diye bir bölüm yer alıyor. Şairin daha önce sadece zamanın dergilerinde yayınlanan 8 şiiri de ilk kez bu bölümün içinde yer alıyor. Zarifoğlu şiirlerine aşina okur için hediye niteliğindeki bu yeni şiirler, şairi yeni tanıyanlar içinse eksiksiz bir okuma imkânı sunuyor. Bu vesileyle Zarifoğlu’nun gençlik ve olgunluk dönemi şiirlerini birlikte görme ve sadece şaire değil döneme de genel bir bakış atma fırsatı doğmuş oluyor.

CİDDİ BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Haziran ayından itibaren Zarifoğlu külliyatını yayınlayan Ketebe’den bugüne kadar şairin 9 kitabı çıktı. Ali Oturaklı editörlüğünde çıkan eserler sayesinde, Zarifoğlu’nun anlam dünyasına ve geçirdiği evrelere bütünsel açıdan bakmak mümkün. Ciddi bir saha araştırmasından sonra kitaplarında yer almayan şiirlerine ulaşabildiklerini söyleyen Oturaklı, “Vefatından sonra Beyan Yayınları’ndan çıkan ‘Bütün Şiirleri’nin içinde Alim Kahraman Hoca’nın kazandırdığı şiirler ekler bölümüyle yayınlanmıştı. Onların üzerine Yusuf Turan Günaydın Hoca’yla kendi saha araştırmamızı yaparak zamanın dergilerinde çıkan şiirleri de topladık. Bu iki parçayı birleştirerek ‘Kitaplara girmeyen şiirler’ başlığı altında bir bölüm oluşturduk. Son bölümde 40 civarı şiir var. Bunlardan, ‘Ak-Gerçek, Bir Sahil Akşamı, Mavi Bu, Sevi Çabası, Siz Kadının, Yağmur Oyunu, Yaya Şiir, Yürekte Var Biri’ isimli 8 şiiri ilk kez bir kitapta yayınlandı. Usta şair, gençlik yıllarına ait şiirler olduğu için bunları kitaplarına dahil etmiyor” diyor.

Ali Oturaklı
Ali Oturaklı

MAHALLİ GAZETELERDEN BULDUM

Türk şiirinde lirikten epiğe ustaca geçişiyle edebiyatımıza damga vuran Zarifoğlu’nun gençlik yıllarına ait şiirlerine ulaşmak, araştırmacılara Zarifoğlu’nun şiiri üzerine daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için bazı ipuçları da sunacaktır. Yayınevinin teklifi üzerine Zarifoğlu’nun kitaplarına girmemiş yazılarını araştıran Yusuf Turan Günaydın, araştırdığı dergilerde şiirlerine de rastladığını söylüyor. Günaydın, “Zarifoğlu’nun yazmış olduğu bütün gazeteleri ve dergileri tarıyorum. Lise yıllarını Maraş’ta geçiren şair, Rasim Özdenören ve Erdem Beyazıt’la üç ayrı mahalli gazetede sanat sayfası yönetmişler. Rasim abinin verdiği tarihten hareket ederek araştırmalarımı yaptım. 1950’li yıllarda Maraş’ta yayınlanmış mahalli gazetelerden buldum bu şiirleri” diye anlatıyor süreci.

Yusuf Turan Günaydın
Yusuf Turan Günaydın

YAYINLANMAMIŞ YAZILARI DA VAR

Zarifoğlu’nun kitaplarına almadığı gençlik dönemindeki bu şiirlerin, daha sonraki şiirlerine zemin teşkil ettiğini söyleyen Günaydın, “Ben şair değilim ama ilk gençlik yıllarındaki o şiirleri de bana göre daha sonra yazdığı şiirleri kadar usta işi” açıklamasını yaptı. Çok sayıda yayınlanmamış yazısı da olduğunu söyleyen Günaydın, bunların Ketebe Yayınları’ndan çıkacağı müjdesini verdi.

DEĞİŞMEK

Şairin kitaplarına girmeyen ve 1958 yılında “Fotoğraflı Şiir Kitabı”nda yayınlanan “Değişmek” isimli şiiri, Cahit Zarifoğlu’nun az bilinen şiirlerinin de bilinenler kadar kayda alınması ve nesilden nesle aktarılması gerektiğini gösteriyor.
  • Hani yaşamayı sevmiyordun
  • Düşlerin avutmuyordu
  • artık seni
  • Avuçlarında ufak bir el
  • sayıklıyordun
  • Hani ya sevda delisi çocuk
  • Ölüyordun.

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